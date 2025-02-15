Контакты налаживаются, это важно для глобальной стабильности.

То, что между Москвой и Вашингтоном с самого начала 2022 года не было никаких вразумительных контактов, а в декабре 2021 года администрация Байдена демонстративно проигнорировала предложение РФ о новой архитектуре европейской безопасности, в рамках которой военная инфраструктура НАТО должна быть отодвинута на границы 1997 года, иначе как недопустимой самоуверенностью, не приведшей к глобальной катастрофе исключительно благодаря невероятной сдержанности российского политического руководства, назвать невозможно. Позитивным фактом является то, что новая администрация США понимает, что со своим геополитическим противником надо говорить и договариваться.

С российской стороны не раз отмечалось, что восстанавливать контакты должна американская сторона, поскольку это она их разрушила, и вот, сегодня, спустя несколько дней после телефонного разговора президентов России и США, главе МИД РФ Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Марко Рубио.

Как сообщила пресс-служба МИД РФ, в рамках разговора Лавров и Рубио «условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях». Целью этого канала коммуникации будет снятие построенных предыдущей администрацией США барьеров для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Стороны обозначили обоюдную готовность взаимодействовать по международным вопросам, включая украинский и израиле-палестинский кризисы, ситуацию на Ближнем Востоке в целом и на других геополитических направлениях.

Лавров и Рубио условились начать улучшение деятельности дипломатических миссий своих стран, а также договорились вести совместную работу по восстановлению «взаимоуважительного межгосударственного диалога». Контакты, включая работу по подготовке встречи президентов США и РФ, будут поддерживаться регулярно.