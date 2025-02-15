Он является модернизацией MQ-9A Reaper.

Крупные беспилотные летательные аппараты хорошо зарекомендовали себя в экспедиционных войнах армий первого/второго классов против армий третьего или даже четвёртого классов, не обладающих ни средствами обнаружения, ни уж тем более средствами поражения этих машин. Беспилотник MQ-9B Protector («Защитник»), призванный стать модернизированной версией широко известного MQ-9 Reaper («Жнец»), включая его модификацию MQ-9A, сейчас проходит испытания в том числе в Британии.

И вот, издание The Defense Post сообщило о том, что ВВС Великобритании провели испытательный полёт «Защитника». Как уточняется беспилотник дистанционно управлялся операторами Королевских ВВС на базе Веддингтон в графстве Линкольншир на востоке Англии. Данная локация будет использоваться и для дальнейших тренировочных и испытательных полётов данных дронов на службе у Британии.

Следует понимать, что Protector — это серьёзный БПЛА, способный непрервыно находиться в воздухе более тридцати часов, собирая при этом разведывательную информацию за счёт своих средств объективного и радиолокационного контроля. Вместе с тем БПЛА может выполнять боевые задания.

Понятное дело, что в конфликтах с вооружёнными силами первого и второго класса весь флот «Защитников» будет моментально «вынесен», поэтому задача у этих беспилотников — это сугубо демонстрация силы в странах, как это было принято говорить раньше, третьего мира.