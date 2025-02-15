Сложно. Сложно будет западному бизнесу в его нынешнем состоянии конкурировать. Уходить не надо было.

Когда западный бизнес и капитал в рамках незаконных санкций в 2022 году уходил из России, на Западе рассчитывали на скорый экономический кризис в РФ, который бы привёл к кризису политическому. Мы не будем гадать, кто и каким образом на Западе собирал сведения об устойчивости российской экономики, но получилось всё с точностью до наоборот: именно Европа, демонстративно отрезавшая себя от российского рынка и российских энергоресурсов, сейчас находится в экономическом кризисе, который перерастает в политические кризисы в ряде европейских государств.

России, причём, на всех уровнях — от политиков до простых граждан — никогда не стоит забывать об этом периоде отношений с Западом, продемонстрировавшим себя как ненадёжного партнёра, готового использовать экономические связи как оружие. Тем не менее, рано или поздно отношения будут налаживаться, и на эту тему уже ходят различные слухи и кулуарные разговоры, однако в Кремле никаких официальных сигналов о желании западного, японского и южнокорейского бизнеса вернуться в РФ не получали. Об отсутствии таких сигналов заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В любом случае, необходимо понимать, что тому бизнесу, который уходил, хлопнув дверью, возвращаться придётся с нуля, а это, учитывая современную реальность, заведомо провальная идея. Западному крупному бизнесу надо было быть разумнее, спускать своих политиков с небес на землю и обеими руками держаться за российский огромный платёжеспособный рынок. Сейчас же освободившиеся ниши в РФ заняты отечественными или азиатскими производителями, и просто так отдавать своё положение западным компаниям они точно не намерены.

Как бы то ни было, если поползновения западного капитала обратно в Россию начнутся, то мешать им, строя искусственные препоны, не надо. Чем больше выбор и чем выше конкуренция, тем лучше для всех. Особенно это касается автомобильной отрасли, которая сейчас в России полностью «захвачена» китайскими автопроизводителями.