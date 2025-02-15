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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Орбан: Россия побеждает, будет очень сложно убедить русских остановить конфликт
Никто из западных стран, включая США, ничего по существу предложить РФ не может.

Политиков, объективно оценивающих украинский кризис и не стесняющихся озвучивать свои мысли, в Европе сегодня мало, и в основном они сосредоточены в оппозиционных партиях, которые набирают всё большую популярность в Старом Свете. Политиков, находящихся у власти, и трезво оценивающих текущую обстановку, ещё меньше, и в Европе таковым является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В рамках интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Орбан заявил, что Западу будет очень трудно убедить Россию остановить украинский кризис.

Как отметил Орбан, заключается эта трудность в том, чтобы каким-то образом убедить Россию, одерживающую победу в украинском кризисе, остановить этот конфликт.

«Сложность в том, чтобы убедить русских прекратить войну в тот период, когда русские, по сути, побеждают. К счастью, это не моя задача, а задача президента Трампа, но я убеждён, что если искать решение исключительно в контексте российско-украинского кризиса, то это решение невозможно будет найти», — заявил Орбан.

По мнению премьера Венгрии, для урегулирования данного кризиса необходимо создать «большую корзину», которая позволит «заключить сделку». В эту «корзину», считает Орбан, может войти реинтеграция России в европейскую систему безопасности, а также восстановление экономического сотрудничества.

На самом деле, сложность заключается вовсе не в этом, а в том, что у России есть к Западу целый ряд краеугольных, то есть, абсолютно обязательных к исполнению условий. Это полное признание новых территориальных реалий, снятие с России всех санкций, разоружение ВСУ, нейтрализация Украины, формирование новой архитектуры европейской безопасности, подразумевающей откат военной инфраструктуры НАТО на границы 1997 года. Причём с российской стороны неисполнение хотя бы одного из этих условий будет означать отложенный конфликт, а с западной стороны исполнение хотя бы одного из этих условий будет означать поражение в конфликте текущем, которое все будут трактовать только так. Проще говоря, бесконечно далеки, по крайней мере, пока, позиции реальных сторон кризиса, и без серьёзных уступок со стороны США кризисная ситуация неразрешима. Хватит ли у администрации Трампа политической воли и дальновидности, чтобы это понять и уж тем более реализовать, вопрос, подвешенный в воздухе.

#россия #украина #сша #политика #евросоюз #венгрия
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