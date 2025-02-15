По сути, срывая мирное урегулирование как таковое.

Мы не раз говорили о том, что хоть главным спонсором украинского кризиса являются США, вернее, предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом, но кроме денег, которые можно просто напечатать, и старого, списанного оружия Вашингтон в этом конфликте ничего не терял и не теряет, а только приобрёл и ещё приобретёт. Несмотря на то, что забывать вину и степень участия США в разжигании и поддержании украинского кризиса Россия не имеет права — слишком уж большая цена была заплачена — но, как ни парадоксально, именно с США восстановить отношения будет гораздо легче, чем с Европой.

Причина проста: объединённая Европа всё поставила на данный кризис, полностью перечеркнула отношения с Россией, разорвала с РФ экономические связи, и проиграла. Сейчас ЕС находится в тяжелейшем экономическом и политическом кризисах, свидетельствующих о том, что вся внешняя политика Брюсселя и подчинённых ему европейских столиц была провальной, ошибочной и членовредительской. Признать это нынешние политические деятели в ЕС не могут, поэтому в рамках защитного психологического механизма продолжают стоять на своём в вопросе Украины, причём делать это с заранее согласованными заявлениями. Суть этих заявлений в том, что никакое мирное урегулирование на Украине иначе как на европейских условиях в Европе не примут. Проще говоря, Европа отвергает переговоры РФ и США по Украине и публично их торпедирует.

Так, кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания будет усиливать поддержку Украины и, в частности, передавать ей крылатые ракеты Taurus. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала «победу Киева» единственным вариантом завершения украинского кризиса.

Зеленский заявил, что не приемлет принятия решения по Украине без участия Украины, а также призвал Европу действовать также: не принимать никаких решений о будущем Европы без участия самой Европы в их формулировании и внедрении. Не остался в стороне и пока ещё действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявивший, что победа России в украинском кризисе недопустима. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине нужен «мир через силу».

Как вы понимаете, те европейские политики, кто более дальновидны, оставили ситуацию без комментариев. Потому что предельно понятно, чем данный кризис закончится, и что новые правила игры Европе придётся принимать, нравится ей это или нет. Вот они и оставляют себе «запасной аэродром», чтобы после наступления этой реальности заявить, что изначально были согласны с таким развитием событий.