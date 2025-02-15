Никаких предложений, кроме продолжения конфликта, там почему-то нет.

Европейские политические деятели, у которых в странах всё непросто вследствие тяжелейшего экономического кризиса, вызванного конфронтацией ЕС с Россией, находятся в непростом положении, на попадание в которое они явно не рассчитывали, начиная данную конфронтацию. Говорить о необходимости мира в Старом Свете на любых условиях — значит предать самих себя и признать бесцельность и ошибочность той внешней политики, которую ведёт Евросоюз. По сути, никакого диалога между Россией и нынешними европейскими деятелями быть не может, да он Москве и не нужен, поэтому Европе, если она хочет стабилизации во всех смыслах, придётся пережить тотальную смену политических деятелей и элит, и, возможно, отказаться от Евросоюза как от наднационального конструкта.

Пока что же прежнее поведение продолжается: европейские политики жалуются, что Россия и США решают будущее Европы за её спиной. И от данного контрпродуктивного поведения подустал даже генсек НАТО Марк Рютте, призвавший сегодня европейских лидеров не жаловаться, а выдвигать свои предложения по разрешению украинского и, как следствие, европейского кризиса.

«Вступайте в дискуссии, а не жалуйтесь, что вы можете оказаться вне стола переговоров. Увеличьте расходы на оборону, обеспечьте продолжение поставок оружия на Украину, предлагайте идеи, в частности, на тему того, как могут выглядеть гарантии безопасности Украины», — заявил Рютте.

Необходимо понимать, что ничего внятного, и уж тем более того, что устроит Москву, европейские столицы предложить в принципе не могут. Как не могут и оказывать поддержку Украине в отсутствие поддержки со стороны США. Напоминаем, что примерно 60—70 % военной и финансовой помощи, оказываемой Украине, оказывались именно Вашингтоном. Европе же физически, индустриально и экономически не может «тянуть» такой тяжёлый груз. В ЕС, как ни странно, это прекрасно понимают, отсюда и такое поведение.