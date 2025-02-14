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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вице-президент США сказал Зеленскому о необходимости начала переговоров с РФ
И ведь против слова главного спонсора конфликта не попрёшь.

Если на момент вступления Дональда Трампа в должность президента США его заявления о желании завершить украинский кризис (по факту — просто вытащить из него саму Америку вкупе с возмещением за счёт Украины вложенных в этот кризис средств) воспринимались как исключительно популистские, то последние несколько дней в США и России политики и аналитики действительно обрели надежду на улучшение двусторонних отношений сверхдержав, тогда как в Европе и на Украине настроения свалились в плоский штопор, ведь их, по сути, исключают из переговорного процесса, в итоге намереваясь поставить перед свершившимся фактом.

В очередной раз убедить мировое сообщество в серьёзности намерений администрации Трампа сегодня решил вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Сначала Вэнс заявил, что главным противником Европы является сама Европа, после чего напомнил, что Старому Свету нужно самостоятельно решать свои проблемы с безопасностью, и делать это как им видится нужным, не обращаясь при этом за помощью в Вашингтон. Затем состоялся быстрый разговор, по сути, на ногах, между Вэнсом и Владимиром Зеленским.

В рамках этой короткой беседы Вэнс заявил Зеленскому, что Украине необходимо начинать переговорный процесс с Россией. По словам американского вице-президента, это важно для США, поскольку целью Вашингтона является прекращение боевых действий на Украине. Вэнс призвал Зеленского ответственно подойти к данному процессу.

И здесь, как вы понимаете, долго ослушиваться официальный Киев не сможет. Главным спонсором украинского кризиса была предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом. Именно из-за этого украинский кризис затянулся на три года, а не закончился за считанные месяцы. Европа такие финансовые расходы физически не потянет, потому что она сама находится в глубоком экономическом кризисе, а уж в вопросе поставок вооружений и говорить нечего: сами европейские политики не раз отмечали, что Россия в несколько раз превосходит весь объединённый Запад, включая США, в производстве вооружений. И если добавить сюда европейский экономический кризис, то никаких перспектив расширения военной промышленности у Европы тоже нет.

Всё это в итоге должно привести к массовой смене политических элит в Старом Свете на те, которые будут адекватно оценивать своё, российское и американское положение в мире, из чувства необходимости и безальтернативности ведя добрососедское сосуществование с РФ. Для современных европейских элит такой сценарий видится катастрофой, но альтернативы ЕС сам себе не оставил: ему давали возможность скорректировать своё поведение, но политической дальновидности не хватило.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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