Немецкий автопром входит в пике.

Когда мы говорим о том, что при истинном капитализме государство должно подчиняться интересам и поддерживать интересы крупного капитала, поскольку крупный капитал является главным налогоплательщиком и обеспечивает людей работой, то просто озвучиваем базовые правила. В Европе же капитал подчиняется даже не государствам, а наднациональному органу в лице Евросоюза, несмотря на то, что в значительной степени содержит его существование. Результат вполне предсказуемый: наднациональные органы принимают крайне сомнительные решения, а страдает из-за них крупный капитал.

Например, немецкая автомобильная промышленность, являющаяся визитной карточкой Германии и одной из главных статей экспорта страны. Сейчас эта промышленность находится хоть и не в штопоре, но уже в пикирующем полёте. Связано это с потерей Германией российских энергоносителей, за счёт которых немецкая промышленность при её бешеной добавочной стоимости могла сохранять конкурентоспособность, с потерей российского рынка сбыта, а также, как следствие, с потерей конкурентоспособности в сравнении с китайской автомобильной отраслью, особенно в сегменте электромобилей.

И вот, концерн Porsche AG, входящий в состав концерна Volkswagen AG, планирует в ближайшие четыре года — к 2029 году — дополнительно сократить порядка 1 900 рабочих мест. Это вдобавок к полутора тысячам непродлённых трудовых контрактов в 2024 году и ещё около пятисот трудовых контрактов, у которых истекает срок действия.

Согласно комментарию представителя Porsche, данному агентству Reuters, сокращения связаны с низким спросом на электромобили и с трудной геополитической и экономической обстановкой.

Как вы понимаете, всё это стало следствием того, что немецкий крупный бизнес не стал отстаивать свои интересы перед лицом государства, полностью исполняющего указания Евросоюза.