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Редакция
События в мире Михаил Андреев
России не интересно возвращение в состав G7 — Кремль
«Группа Семи» утратила геополитическую актуальность. Причём давно.

Сегодня ночью (по московскому, понятное дело, времени) президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России в 2014 году из клуба G8 с его последующим превращением в G7 было «ошибкой Обамы и пары других людей». По словам Трампа, он хотел бы видеть Россию за столом G7 (G8), дабы иметь возможность собираться и обсуждать насущные вопросы в узком формате, и даже полагает, что Россия хотела бы вернуться в состав данного клуба.

Здесь, что называется, Трамп выдаёт желаемое за действительное. Как мы уже отметили в предыдущем материале на данную тему, российское политическое руководство давно уже считает G7 изжившей себя организацией, поскольку, по сути, представляет лишь США и нескольких их «союзников», у каждого из которых сегодня колоссальные, непреодолимые экономические и, как следствие, политические проблемы, вызванные экономической и политической конфронтацией с РФ, которая пошла явно не по европейскому фантастическому плану.

И вот, в очередной раз подтвердить тот факт, что Россия не заинтересована в работе в формате G7/G8, вызвался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, «Группа семи» значительно утратила свою «релевантность», поскольку в ней собраны государства, более не являющиеся экономическими лидерами планеты.

Как добавили в Кремле, для России гораздо важнее участие в G20: данный формат позволяет конструктивно обсуждать темы мировой повестки в широком и куда более репрезентативном составе. Кроме того, G7 это коллектив крайне антироссийски настроенных государств, и участие России в нём, мягко говоря, контрпродуктивно — примерно как её участие в Арктическом совете, в котором Москва как белая ворона. Восстановление отношений России с Европой, Японией и Южной Кореей возможно только после смены правительств в западных и прозападных странах вкупе со сменой их внешней политики. Тогда и можно будет что-то обсуждать и планировать. Сейчас же, когда та же Европа готова бросить вызов администрации Трампа, лишь бы сохранить уже полностью провалившийся евроатлантический проект, говорить с этими деятелями не о чем.

#россия #сша #политика
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