И полагает, что Москва не против вернуться в данную группу.

В 1997 году международный клуб коллективно-западных держав G7 расширился до G8, приняв в свой состав Россию. Тогда казалось, что отношения между Россией и Западом безоблачные и будут такими всегда. Но довольно быстро неоконсервативная глобалистская идеология в США и Европе, к сожалению, взяла верх, и началось то, что в конечном счёте привело к безумной по своей сути идее включения Украины в состав НАТО, что для России абсолютно неприемлемо, затем к 2014 году, первым незаконным антироссийским рестрикциям, ну и в конце концов — к 2022 году с полным односторонним уничтожением всех отношений между западными столицами и Москвой.

С 2014 года G8 снова является G7, а это значит, что Россия и западные страны, по сути, не общаются друг с другом. Учитывая, что Россия этнически и культурно является частью Запада, и разрыв этих отношений морально для обеих сторон конфликта чрезвычайно сложен и невыгоден, подобный расклад не может продолжаться бесконечно. Вот президент США Дональд Трамп потихоньку готовит почву к тому, что пора заниматься нормализацией отношений.

И вот, Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой.

«Обама и другие пара человек совершили ошибку, когда исключили Россию. Думаю, Путин хотел бы вернуться», — заявил Трамп, традиционно обвиняя своих предшественников в политической недальновидности.

Понятно, что в реальности Москве этот междусобойчик совершенно не нужен, поскольку с конца 1990-х ситуация в мире радикально изменилась. На сегодняшний день более приемлемой платформой для обмена мнениями является «Группа Двадцати» (G20), включающая в себя все основные мировые экономики.