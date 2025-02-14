Цель повышения ключевой ставки пока не достигнута.

Совет директоров ЦБ РФ регулярно собирается на заседание по ключевой ставке, в рамках которого обсуждается текущая экономическая реальность в стране и то, какое решение принимать по ключевой ставке — механизму, напрямую влияющему на спрос и, как следствие, на инфляцию. Что ж, никаких сюрпризов по итогам заседания 14 февраля ЦБ РФ не преподнёс: как и предполагали аналитики, ключевая ставка сохранена на уровне 21 % годовых.

Согласно комментарию ЦБ, инфляционное давление в России остаётся высоким, а возможности расширения предложения товаров и услуг не поспевают за постоянно растущим внутренним спросом (та самая низкая производительность труда, о которой регулярно говорят в правительстве, и которая ранее компенсировалась импортированием товаров с Запада). Также в ЦБ отметили позитивный сдвиг, на который в первую очередь и направлено сохранение высокой ключевой ставки: сократилась кредитная активность, люди стали более склонными к сбережению средств.

На самом деле, ничего удивительного в данной тенденции с учётом такой высокой ставки нет: все финансово ёмкие покупки теперь абсолютно недоступны для среднестатистического гражданина. На всякий случай напоминаем, что подавляющий объём нового жилья приобретается в ипотеку, а более половины новых автомобилей — в кредит. При столь дорогих кредитах такие покупки уходят на десятый план, а лишние средства уходят на накопительные счета или же инвестируются в экономику в рамках биржевых сделок. Собственно, за счёт этого экономика и продолжает развиваться при уровне ключевой ставки, равной, по сути, заградительной для любой кредитной активности.