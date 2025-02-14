Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Келлог рассказал о специальном соглашении, в котором будет зафиксирована потеря Украиной территорий
Признавать, впрочем, этот факт США никого не заставят. И это ключевая проблема.

Заявления представителей новой американской администрации относительно украинского кризиса позволяют сделать вывод о том, что беседа с российской стороной позволила Вашингтону ознакомиться с позицией Москвы вкупе с тем фактом, что эта позиция подтверждена реальностью «на земле». Время лицедейства закончилось, настал период объективной действительности.

Вчера министр обороны США Пит Хегсет назвал «нереалистичной задачей» возвращение Украины на границы до 2014 года, ну а теперь спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что потеря Украиной территорий будет зафиксирована в специальном соглашении.

По словам Келлога, в соглашении будет прописана потеря территорий, потому что и Киеву, и Москве нужно долгосрочное мирное урегулирование. При этом США не будут заставлять никого формально эту действительность признавать.

«Когда СССР покорил балтийские страны, мы не признавали его владение ими, мы говорили, что они находились под господством СССР», — заявил Келлог.

В данном аспекте Келлог, безусловно, прав: на западных картах Прибалтика даже обозначалась как «оккупированная» территория, а то и вовсе отдельная от СССР. Связано это было с тем, что, в представлении США, СССР получил Прибалтику в рамках «преступного» пакта Молотова—Риббентропа.

Здесь, конечно, Москву такая постановка вопроса не устраивает. Международное признание новой объективной территориальной реальности — это одно из многочисленных условий России по урегулированию текущего кризиса. «Новые регионы» России должны быть полностью равноправными, на их территориях в перспективе должны создаваться иностранные или совместные с иностранными предприятия, и их статус должен быть признан, иначе в будущем неоднозначный статус регионов может стать причиной реваншизма со стороны той же Украины, которая пусть и в сильно урезанном формате, но явно будет сохранена. Лицемерие в этом плане никому на пользу не идёт, так что соглашение подобного рода обязательно должно быть принято Советом Безопасности ООН, тем самым обязуя весь мир признавать его юридическую силу.

#россия #украина #сша #политика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
57
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
82
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
5
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
8
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
5
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
21
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
5
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
13

Сейчас обсуждают

typym6ek
00:24
Я когда прошёл Пространственную аномалию, даже чутка всплакнул... Прям лютая концовка и музыка.
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление с более чем 1 700 исправлениями
Md4cat93
00:16
Ну во первых хонор смогли сделать тонкую раскладушку с поддержкой стилуса, во вторых фолд поддерживает стилус с Bt, просто он не особо удобен, ибо его заряжать отдельно надо
Z Fold 7, возможно, может лишится функции S Pen
Evgeny Chezarin
00:09
Он пытается раскрыть глаза обществу на воображаемые факты того, что линукс - это полный шлак и негодная ось для идиотов, амд - это говно, а интел и нвидиа - мощь. Там явное обсессивно-компульсивное ра...
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
23:49
Нищую шавку забыли спросить
Некоторые пункты обмена валюты в России перестали работать после резкого снижения курса доллара
Роман Кудлай
23:43
> Устанавливаем приложение, ругается на проблемы с целостностью данных, правильно, я же не вводил эти данные, вдруг придётся переделывать, введу когда уже протестирую. Т.е. этот скрипт даже не умеет ...
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
[IRanPast]
23:36
Катись к чертям собачим, безмозглое животное. Твои тупые простыни никто читать не будет
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
[IRanPast]
23:36
Катись к чертям, со своей тупой пропагандой, для таких же йододефецитных, как ты сам
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
Максим Овчинников
23:36
Разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом очень расстроил z-авторов. Не радостны сегодня их лица и то ли еще будет: «Прочитал про Разговор Трампа с Путиным. Наверное тоже самое чувствовали солда...
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
Максим Овчинников
23:33
Так ты сам с просранными мозгами тащишь сюда всякую фигню.
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
Максим Бейлин
23:33
Для видюх вроде 5090 самое то👍
Бытовой кондиционер подключили к ПК: температура RTX 4090 под нагрузкой 20 градусов по Цельсию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем