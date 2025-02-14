Признавать, впрочем, этот факт США никого не заставят. И это ключевая проблема.

Заявления представителей новой американской администрации относительно украинского кризиса позволяют сделать вывод о том, что беседа с российской стороной позволила Вашингтону ознакомиться с позицией Москвы вкупе с тем фактом, что эта позиция подтверждена реальностью «на земле». Время лицедейства закончилось, настал период объективной действительности.

Вчера министр обороны США Пит Хегсет назвал «нереалистичной задачей» возвращение Украины на границы до 2014 года, ну а теперь спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что потеря Украиной территорий будет зафиксирована в специальном соглашении.

По словам Келлога, в соглашении будет прописана потеря территорий, потому что и Киеву, и Москве нужно долгосрочное мирное урегулирование. При этом США не будут заставлять никого формально эту действительность признавать.

«Когда СССР покорил балтийские страны, мы не признавали его владение ими, мы говорили, что они находились под господством СССР», — заявил Келлог.

В данном аспекте Келлог, безусловно, прав: на западных картах Прибалтика даже обозначалась как «оккупированная» территория, а то и вовсе отдельная от СССР. Связано это было с тем, что, в представлении США, СССР получил Прибалтику в рамках «преступного» пакта Молотова—Риббентропа.

Здесь, конечно, Москву такая постановка вопроса не устраивает. Международное признание новой объективной территориальной реальности — это одно из многочисленных условий России по урегулированию текущего кризиса. «Новые регионы» России должны быть полностью равноправными, на их территориях в перспективе должны создаваться иностранные или совместные с иностранными предприятия, и их статус должен быть признан, иначе в будущем неоднозначный статус регионов может стать причиной реваншизма со стороны той же Украины, которая пусть и в сильно урезанном формате, но явно будет сохранена. Лицемерие в этом плане никому на пользу не идёт, так что соглашение подобного рода обязательно должно быть принято Советом Безопасности ООН, тем самым обязуя весь мир признавать его юридическую силу.