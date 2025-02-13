Важно отметить, что новый шеф Пентагона этот реализм проявляет.

При всём похвальном осознании новой администрацией США объективной реальности в вопросе украинского кризиса, это самое осознание было бы невозможно, если бы российская армия и экономика не демонстрировали результаты, которых от них на Западе никто (ну, или почти никто) не ожидал. Именно это является фундаментом, на которых сейчас будет выстраиваться взаимодействие между Москвой и Вашингтоном по огромному спектру вопросов, включая украинский кризис.

Одним из представителей новой администрации США, демонстрирующих реалистичность взглядов на происходящие вокруг Украины события, является новый министр обороны США Пиг Хегсет, отметивший, что уступки со стороны России не требуются для начала переговоров по урегулированию украинского кризиса, и что реализм в этом плане является важной частью переговорного процесса.

Ранее Хегсет отметил, что хоть на Западе все хотят видеть «независимую и процветающую Украину», но нужно объективно оценивать текущую реальность: в частности, возвращение Украины на границы до 2014 года — это «нереалистичная задача».

Напомним, ещё чуть раньше госсекретарь США Марко Рубио назвал введением в заблуждение и Украины, и всего мира комментарии о том, что Украина способна не то что выстоять, а ещё и победить Россию в вооружённом конфликте. По мнению Рубио, в результате этого конфликта Украина отброшена на 100 лет назад.

Вчера же состоялся прямой телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Стороны обменялись комплиментами, обсудили массу вопросов и сошлись во мнении, что украинский кризис необходимо завершать дипломатическим способом. Российская сторона при этом добавила, что завершение этого кризиса должно носить фундаментальный характер, подразумевающий искоренение первопричин кризиса как такового. Трамп с этой логикой согласился, добавив, что он «согласен» с идеей невступления Украины в НАТО.