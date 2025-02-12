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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия за прошлый год добыла примерно 330 тонн золота
В условия коллапса привычной финансовой системы это колоссальное подспорье.

На протяжении тысячелетий именно золото было, есть и будет одним из основных средств накопления и сохранения капитала. Золото принимается везде и примерно везде имеет одинаковую ценность, поэтому сегодня, в период краха старой финансовой системы, государства, претендующие на суверенитет, активно наращивают в своих резервах долю именно золота, по возможности избавляясь от «фантиков», коими являются резервные валюты.

Россия наращивает объёмы золота в своих золотовалютных резервах на протяжении двадцати лет, и вот, за прошлый год в РФ было добыто примерно 330 тонн данного благородного металла, заняв тем самым второе место по добыче, уступив только Китаю, и то, незначительно: Поднебесная за 2024 год добыла 377 тонн золота.

Следует отметить, что добыча и производство золота растёт во многих странах. Причину этого мы уже описали в первом абзаце: не только Россия такая умная и видит, куда ветер дует. Глобальные перемены, которые неизбежно перевернут финансовую систему в мире, диктуют новые правила игры, и все, кто могут, накапливают золото.

#россия #финансы #экономика #промышленность #золото
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