Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-глава МИД Украины признал, что у ВСУ нет возможности остановить российскую армию
На осознание объективной реальности потребовалось без малого три года.

Те, кто пристально следят за политикой в целом и за украинским кризисом в частности, наверняка помнят, как в начале этого конфликта представители стран и блоков коллективного Запада как один, по общей на всех методичке, заявляли о необходимости нанесения России «стратегического поражения», говорили о неизбежности вступления Украины в НАТО, и что границы 1991 года для Киева не за горами. Обманывать общество можно долго, но как только ложь перестаёт налезать на скелет объективной действительности в зоне боевых действий, то и обман становится очевидным и, как следствие, полностью контрпродуктивным.

Именно это сейчас происходит с освещением украинского кризиса в западной прессе и представителями новой администрации США. Вторить за ними решил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявивший сегодня в беседе с немецким изданием DW о том, что у вооружённых сил Украины нет возможности остановить российские войска, не говоря уже об их вытеснении.

Необходимо понимать, что в приятных иллюзиях относительно совокупных возможностях Украины и объединённого Запада официальный Киев пребывал очень долго, что и привело к сегодняшнему результату и итогу, перед которым стоит украинское политическое руководство. Сегодня же и сами западные политики и промышленники прямым текстом заявляют, что даже всех совокупных возможностей всего НАТО и близко недостаточно для того, чтобы хотя бы сравняться, не то что превзойти потенциал военной промышленности России. Исключением из этого является производство боевых самолётов, но в реалиях российской противовоздушной обороны данное преимущество перестаёт быть таковым.

И вот, эти объективные факты и являются причинами смены риторики и поиска возможностей дипломатического урегулирования.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
9
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
16
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
83
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
24
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
24
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
16
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
4
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
2
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
4

Сейчас обсуждают

Андрей
20:00
Это ты по своему опыту судишь??? По делу то есть что сказать или мирдверьмячь?
КПРФ предложила амнистию к 80-летию Победы
Windmark_
19:59
С играми тоже самое .
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Mallory
19:59
> Из экспериментального появился каталог "/portsoft/other/shared-libs", это как системный каталог "/usr/lib" То есть ты орал, визжал, кричал про ад зависимостей, про то что это так ужасно плохо, что э...
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
Андрей
19:59
Бот это ты....мирдверьмячь, по делу как всегда нечего сказать, лишь бы рот заткнуть кому-нибудь)))
КПРФ предложила амнистию к 80-летию Победы
Алексей Дрёмин
19:44
Asrock и этим все сказано. а мог бы получше материнку взять. При этом это первый случай в отличие от интела у которых уже которое поколение горят
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
Den41k
19:43
ага, вдруг оказывается,что новая нейронка дик пик, внезапно, нормально работает на амдшных картах, придется бедной амд замутить карту с большим обьемом памяти, чтобы бейдным геймерам было на чем играт...
AMD готовит для линейки Radeon RX 9000 игровую видеокарту с 32 ГБ памяти
Алексей Дрёмин
19:40
Трассировка ваще как то не упёрлась. На нвидиа никогда ее не включал, щас на АМД в ус не дую, кайф
AMD якобы готовит агрессивную ценовую политику с видеокартами Radeon RX серии 9070
FelsheR12345
19:38
Теперь научит американских растоманов чифирь пить.
В знак шага к взаимному доверию США и Россия провели обмен заключёнными
FelsheR12345
19:35
Меньше 100 фоток? Переделать!
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
Владимир
19:31
Транслировали 3D по кабельному несколько лет назад.Канал фешен или мода, гавно, смотреть не на что. Но эффект был замечательный.
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем