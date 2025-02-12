На осознание объективной реальности потребовалось без малого три года.

Те, кто пристально следят за политикой в целом и за украинским кризисом в частности, наверняка помнят, как в начале этого конфликта представители стран и блоков коллективного Запада как один, по общей на всех методичке, заявляли о необходимости нанесения России «стратегического поражения», говорили о неизбежности вступления Украины в НАТО, и что границы 1991 года для Киева не за горами. Обманывать общество можно долго, но как только ложь перестаёт налезать на скелет объективной действительности в зоне боевых действий, то и обман становится очевидным и, как следствие, полностью контрпродуктивным.

Именно это сейчас происходит с освещением украинского кризиса в западной прессе и представителями новой администрации США. Вторить за ними решил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявивший сегодня в беседе с немецким изданием DW о том, что у вооружённых сил Украины нет возможности остановить российские войска, не говоря уже об их вытеснении.

Необходимо понимать, что в приятных иллюзиях относительно совокупных возможностях Украины и объединённого Запада официальный Киев пребывал очень долго, что и привело к сегодняшнему результату и итогу, перед которым стоит украинское политическое руководство. Сегодня же и сами западные политики и промышленники прямым текстом заявляют, что даже всех совокупных возможностей всего НАТО и близко недостаточно для того, чтобы хотя бы сравняться, не то что превзойти потенциал военной промышленности России. Исключением из этого является производство боевых самолётов, но в реалиях российской противовоздушной обороны данное преимущество перестаёт быть таковым.

И вот, эти объективные факты и являются причинами смены риторики и поиска возможностей дипломатического урегулирования.