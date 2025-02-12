Делать это надо было ещё в 1989-м.

На текущем историческом этапе в очередной раз вспоминать недальновидность представителей советского/российского руководства периода конца 1980-х — начала 1990-х, не выбивших от Запада (читать — США) железобетонные гарантии нерасширения НАТО, а лучше полной реорганизации или даже роспуска данного военного блока, совершенно бессмысленно. Что сделано, то сделано, и назад во времени не вернуться. Впрочем, за период украинского кризиса произошла проверка НАТО на реальные возможности (преимущественно индустриальные), и выяснилось, что весь альянс вместе взятый производит меньше вооружений и боеприпасов, чем одна Россия.

Проще говоря, НАТО ныне является преимущественно инструментом воздействия США на своих союзников, поскольку ими гораздо легче управлять посредством блоковой дисциплины. Обходится это Штатам в совершенно безумные деньги, и вот, Илон Маск, который, напомним, теперь является руководителем Департамента эффективности правительства (Department of Government Efficiency) при администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что НАТО нуждается в полной реорганизации.

Данное заявление Маск сделал в своей соцсети X, комментируя «пост» предпринимателя Дэвида Сакса о том что Холодная война завершилась более тридцати лет назад, и что Североатлантический альянс сегодня — это не более чем анахронизм.

Своё недовольство Североатлантическим альянсом, а если точнее, то ролью США в нём как спонсора чужой безопасности, регулярно выражает и сам Дональд Трамп. По мнению президента США, европейские страны должны сами обеспечивать свою безопасность, а не отсиживаться, фигурально выражаясь, за широкой спиной Дяди Сэма. Удастся ли Трампу продавить реализацию данной идеи, покажет только время. Если удастся, то это полностью поменяет геостратегическую обстановку в западном полушарии.