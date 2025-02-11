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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссон уверен, что мировые автобренды вернутся в Россию
Да это и так понятно. Вопрос только, как они будут конкурировать с китайскими автобрендами. Особенно в связи с экономическим кризисом в Европе.

Уход европейских, корейских, японских и американских автомобильных брендов из России в 2022 году стал, пожалуй, главной неприятностью и самой чувствительной для населения частью незаконных антироссийских рестрикций Запада. Многократно сузился выбор, на освободившееся место пригнали автомобили китайских брендов, которые конкурируют на российском рынке, по сути, только между собой, и ничего позитивного в этом для конечного потребителя нет. Нет ничего хорошего в утрате громадного платёжеспособного российского рынка и для самих западных автопроизводителей, как бы они ни пытались себя убедить в обратном. Понимают это именитые топ-менеджеры от автомобильной индустрии, такие, например, как Бу Андерссон.

В своё время Андерссон работал в шведской автомобильной компании SAAB и в американской General Motors (GM) на руководящих должностях, а в 2009 стал работать над возрождением российского автопрома. Начав с «Группы ГАЗ» и продолжив до 2016 года в «АвтоВАЗе», Андерссон хорошо знаком с российским автомобильным рынком, и поэтому в интервью изданию «Коммерсант» он выразил убеждённость в том, что западные автобренды вернутся на российский рынок.

«Не могу предсказать точную дату их возвращения, но очевидно, что российский рынок слишком велик, чтобы его игнорировать, особенно в течение длительного периода времени», — заявил Андерссон, добавив, что западные бренды не потеряли интереса к российскому рынку.

То, что рано или поздно бренды вернутся, это понятно. Суть в другом: в интересах брендов сделать это именно что раньше, чем позже. Каждый день промедления — это позиции, отданные китайскому автопрому. Уже сегодня сложно себе представить, как условные европейские, американские, японские и корейские автобренды собираются конкурировать с китайскими автомобилями в доступных сегментах «B» и «C», предлагающими больше «наворотов» за меньшие деньги. Сейчас же, когда в Европе экономический кризис, вызванный экономической конфронтацией с РФ, и ведущий к утрате конкурентоспособности европейской промышленности, причём в первую очередь именно автомобильной, такой расклад и вовсе выглядит невозможным.

#россия #экономика #автомобили
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