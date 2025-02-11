Сказать, что план амбициозный, это сильно поскромничать.

Судостроительная отрасль в России развивается, но до советских масштабов не вернулась даже частично. Тем временем потребность в создании новых и глубокой модернизации существующих судов в РФ колоссальная, и об этом сегодня прямым текстом заявил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков в рамках обсуждения развития российской судостроительной отрасли с депутатами Госдумы.

По словам Пучкова, в следующие 10 лет в России будет необходимо обновить от 1 700 до 2 000 судов различного класса и назначения, в связи с чем корпорация сейчас наращивает производственные мощности и работает над повышением технологичности отрасли.

Насколько реалистичным является план по модернизации до 2 000 судов в срок до 10 лет, вопрос, к сожалению, даже не открытый, а настежь распахнутый. Для реализации соответствующего плана необходимо возводить новые судостроительные и судоремонтные заводы, устанавливать в них оборудование, желательно, отечественного производства (а с этим тоже большие проблемы), заниматься подготовкой рабочих многочисленных специальностей.

Возможно, лишь фактор безальтернативности данного плана станет тем самым толчком, который придётся сделать отечественной судостроительной отрасли, ведь больше рассчитывать на южнокорейские и европейские верфи не получится.