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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России приостановлены продажи китайских самосвалов Shacman N3G
Недобросовестных производителей надо карать. Независимо ни от чего.

Не откроем вселенскую тайну, если скажем, что вследствие ухода привычных европейских автомобильных брендов с российского рынка возникла ситуация, при которой спрос на автомобили в РФ значительно превышает предложение. Это в том числе является одной из причин бешеного роста цен на автомобили, и в первую очередь это касается грузового (коммерческого) автотранспорта. Поскольку отечественные производители коммерческих автомобилей пока не в состоянии полностью покрыть потребности даже внутреннего рынка, не говоря уж про рынок внешний, то вынужденно в страну стали завозиться грузовики китайского производства.

Как вы понимаете, грузовики из Китая, как и легковушки, имеют свои проблемы, к которым на российском рынке, мягко говоря, не привыкли. Заявления о том, что продукция ряда китайских производителей грузовиков не соответствует требованиям Таможенного союза. В частности, речь шла о грузовиках бренда Shacman. И вот, сегодня компания на своём официальном российском сайте сообщила о временной приостановке ООО «Шакман Моторс» реализации восемнадцати модификаций самосвалов Shacman типа SX3258 категории N3G.

Согласно комментарию компании, данные самосвалы не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. Насколько временным явлением будет приостановка поставок данных грузовиков, вопрос, как вы понимаете, открытый.

В любом случае, насколько дефицитными бы не были грузовики на российском рынке, позволять недобросовестным производителям наводнять рынок нельзя. На минувшей неделе глава Минпромторга России Антон Алиханов призвал ужесточить работу по проверке и сертификации поступающих на российский рынок автомобилей. Преимущественно сейчас это автомобили китайского производства, стремительно захватывающие весь рынок во всех категориях.

#россия #китай #автомобили #shacman
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