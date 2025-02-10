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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ не ожидают перемен к лучшему в отношениях с США — Рябков
Причин на то действительно нет.

Хоть в США администрация и сменилась на людей, которые более приземлённо смотрят на происходящие события и готовы изучать детали и подоплёку событий, но в конце концов лозунг «Сделаем Америку снова великой» вовсе не означает «Будем дружить с Россией». Мало того, что в Москве в это уже вряд ли когда-нибудь поверят — слишком уж много бед принёс Вашингтон — так ещё и дружба с США России совсем не нужна: ей нужно, чтобы за океаном наконец-то поняли, что больше не являются единственной сверхдержавой, и что мир нужно делить на сферы интересов.

Пока что такого стремления, по крайней мере, публично, со стороны Вашингтона не наблюдается. Толком даже неясно, ведутся между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным переговоры или нет — слишком уж размытые заявления поступают с обеих сторон.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ожиданий на перемены в отношениях с США к лучшему в российском внешнеполитическом ведомстве не то чтобы нет, но они крайне незначительны.

«В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системы внешнеполитических координат России отведено место "острого противника", это официальная терминология», — заявил Рябков, добавив, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но только на условиях равноправия и взаимоприемлемости.

#россия #сша #политика
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