В представлении канцлера ФРГ, виноват кто угодно, но не он.

Мы не раз говорили о том, что современные политические деятели в Евросоюзе абсолютно зависимы и действуют в интересах глобалистских элит, а не собственных национальных государств. Результат вполне предсказуемый: развязав с Россией необоснованную экономическую конфронтацию, Евросоюз впал в рецессию и испытывает экономический кризис, переросший в кризис политический. Больнее всего пришлось Германии, критически зависевшей от добрых отношений с Россией.

Сегодня этот факт стал темой обсуждения между Шольцем и кандидатом на его место Фридрихом Мерцем. По словам Мерца, и здесь он, к слову, абсолютно прав, Германия уже почти три года находится в рецессии, в стране миллионы безработных и беспрецедентное количество банкротств и закрывающихся предприятий, а государство в целом испытывает деиндустриализацию. Проще говоря, Мерц заявил то, о чём немецкое политическое руководство предупреждали многочисленные советники и эксперты ещё задолго до присоединения ФРГ к антироссийским нелегитимным рестрикциям, пытаясь отговорить политиков от необдуманных шагов.

В качестве ответа на претензии Мерца Шольц не придумал ничего лучше, как обвинить в произошедшем президента России Владимира Путина.

«У нас есть проблемы, но позвольте сделать замечание: не я нападал на Украину, не я перекрывал поставки газа из России, не я создавал текущую экономическую ситуацию. Это сделал Путин», — заявил Шольц.

По всей видимости, пока ещё действующий канцлер ФРГ забыл, что именно Германия присоединилась к незаконным и необоснованным санкциям Евросоюза, хотя могла их проигнорировать, именно Германия смирилась с диверсией на «Северных потоках» и именно Германия является второй после США страной по объёму оказанной Украине военной помощи, чем очень сильно гордится. Иными словами, Берлин сделал всё, что от него зависело, и даже больше, дабы полностью уничтожить все нужные в первую и последнюю очередь именно Германии отношения с Москвой. И теперь политическое руководство ФРГ перекладывает с больной головы на здоровую. Как-то дополнительно это комментировать уже бессмысленно.