Причин хватает.

Сегодня мало для кого из тех, кто умеют сопоставлять факты и делать правильные причинно-следственные связи, очевидно, что европейское экономическое чудо на практике никакое не чудо (чудес не бывает), а результат взаимовыгодного сотрудничества с Россией, поставлявшей в Европу крайне доступные энергоносители, за счёт которых европейская забюрократизированная и крайне затратная промышленность продолжала сохранять конкурентоспособность в сравнении с американской, российской и даже китайской.

Европейские политические деятели, впрочем, этого простого факта либо не понимают принципиально, либо всё прекрасно осознают, но в силу своего зависимого положения не могут ослушаться. И вот, последствия постоянных дополнительных незаконных рестрикций в отношении российских энергоносителей постепенно накапливаются: сегодня в ходе биржевых торгов стоимость газа превысила $620 за тысячу кубометров голубого топлива. Это самая высокая цена за два года — с 8 февраля 2023 года.

Связано данное обстоятельство не только с действиями ЕС в отношении России, но и с относительно прохладной зимой в этом сезоне, в результате чего подземные газовые хранилища опустошаются быстрее, чем заполняются. Предыдущие две зимы, напомним, были в Европе сказочно мягкими.

В связи со всем вышеперечисленным нет ничего удивительного в том, что оппозиционные партии в европейских странах, включая «локомотивы» ЕС, призывают к прекращению конфронтации с РФ и восстановлению положения до 2022 года. Понятно, что это уже невозможно: ни технически, ни политически. Слишком уж сильно Европа навредила своему образу надёжного торгового партнёра, и восстанавливаться репутация будет крайне медленно. Если вообще будет. Всё зависит от самих стран-членов ЕС.