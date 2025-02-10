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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России на 13 % возросло производство шин для легковых автомобилей
По сравнению с 2023 отчётным годом, имеется в виду.

В своё время российское политическое руководство, взаимодействуя на тот момент с ещё понимающими, как работает экономика, представителями европейского крупного бизнеса, принудительно обязала этот самый европейский крупный бизнес локализовать в России производство своей продаваемой в РФ и СНГ продукции. Схема сработала: в России как грибы после дождя росли заводы именитых брендов, за счёт чего в страну вливались инвестиции и перетекали компетенции в различных отраслях.

Всё поменялось в 2022 году, когда США и Евросоюз ввели против РФ беспрецедентное количество незаконных, нелегитимных и необоснованных рестрикций, заставивших производителей выйти с российского рынка. Кто были умнее, те адаптировались, кто наглее, те и вовсе никуда уходить не стали, ну а слабые, и их значительная часть, решили, что при капитализме государство указывает капиталу, что ему делать, а не наоборот (как, собственно, должно быть при истинном капитализме). В результате возник обвал производства, который сейчас активно нивелируется.

Одним из показателей оздоровления экономики является производство автомобильной продукции и всего, что с ней связано. Так, издание «Коммерсант» со ссылкой на «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) сообщило, что в России по итогам за 2024 год на 13 % по сравнению с 2023 годом выросло производство шин для легковых автомобилей.

Статистически это выглядит следующим образом: за 2024 год в РФ произвели 14,67 миллионов летних шин (рост на 21,4 %), 12,83 миллиона зимних шипованных шин (рост на 8 %), 5,02 млн зимних нешипованных шин (рост на 2,3 %), а также 1,37 миллиона так называемых всесезонных шин (на 11,4 %).

Производители отмечают, что индустрия стремительно восстанавливается, но пока не восстановилась до показателей 2021 года.

#россия #экономика #автомобили #промышленность
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