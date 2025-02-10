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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Угличской ГЭС полностью заменено гидросиловое оборудование
Процесс идёт, и его важность нельзя переоценить.

В России уже больше двенадцати лет действует программа комплексной модернизации гидроэлектростанций (ГЭС). Действует она параллельно на всех того требующих российских ГЭС, и за время реализации позволила в общей сложности нарастить установленную мощность всех станций данного типа на 637,5 МВт. Сегодня, в частности, компания «РусГидро», управляющая всем российским гидроэнергетическим хозяйством, сообщила о полном завершении обновления гидросилового оборудования на Угличской ГЭС.

Угличская ГЭС состоит из двух гидроагрегатов. Первый был заменён ещё в 2011 году, ну а работы по замене второго были официально завершены сегодня. Таким образом, Угличская ГЭС стала седьмой гидроэлектростанцией с полностью заменённым гидросиловым оборудованием в рамках программы комплексной модернизации.

В общей сложности мощность двух модернизированных гидроагрегатов на станции составит 130 МВт. До модернизации их мощность составляла 110 МВт. Разница, как вы понимаете, колоссальная, способная обеспечить энергией крупное предприятие, а то и не одно.

#россия #экономика #промышленность #энергетика #гидроэнергетика
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