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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп поручил прекратить выпуск монет номиналом в 1 цент
Чеканить монеты — это вообще что-то из XIX века и дальше в историю.

В наше время подавляющее большинство платежей происходят по безналичному расчёту. Так удобнее для всех: покупателю не надо буквально считать копейки, продавцу не надо иметь некий «загашник», с которого необходимо давать сдачу покупателю, ну а государству же видно, кто, кому и сколько денег перевёл, со всеми вытекающими из этого последствиями. В идеальном мире все транзакции должны проходить полностью в «цифре», а наличные деньги останутся лишь для коллекционеров: в таком случае любая коррупция становится если не невозможной, то запредельно затруднительной. Но это всё весьма высокие материи, до реализации которых пока слишком далеко.

Пока что же речь идёт преимущественно об экономической целесообразности наличных денег, ну или как минимум их отдельных видов. Так, сегодня президент США Дональд Трамп сообщил о том, что поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить производство и выпуск монет номиналом в 1 цент. Связано это с тем, что производство данных монет обходится гораздо дороже их номинала из-за постоянно растущих цен на металлы, используемые при чеканке монет.

Понятно, что это лишь одна из причин. Куда более серьёзная причина в том, что монеты номиналом в 1 цент, учитывая уровень инфляции, совершенно бессмысленны с практической точки зрения. Примерно как копейки и рублёвые монеты в России. Просто называть основную причину, которая кроется в инфляции, некорректно с точки зрения PR, вот Трамп и заявил о высокой стоимости производства соответствующих монет.

Безусловно, чеканка монет это недешёвое удовольствие, но необходимо также понимать один простой факт: монеты несравненно более долговечны, чем банкноты. В любом случае, доля наличных денег во взаиморасчётах постоянно снижается, и в не столь уж отдалённой перспективе пользоваться деньгами, «которые можно пощупать», будут разве что представители совсем старшего поколения.

#сша #экономика
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