Кто теперь поздравит жителей прибалтийских стран с повышенными платёжками?

Проблемой современных европейских и по неизвестным причинам считающих себя таковыми политиков была и остаётся их глобалистская ориентированность. Именно это позволяет соответствующим «элитам» быть полностью управляемыми и игнорировать даже базовые интересы собственных государств. Ярким примером является Прибалтика, которой сказали отключиться от единой с Россией и Беларусью энергосистемы под аббревиатурой БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва), и в прошлом году Таллин, Рига и Вильнюс приняли соответствующее решение.

Фото: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Литвы Гитанас Науседа «прощаются» с Россией. И приветствуют высокие цены .

Приведено в исполнение оно было на выходных, и вот, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Прибалтику с данным свершившимся событием. Фон дер Ляйен назвала данное событие «свободой от угроз и шантажа», и заявила, что линия электропередач, связывавшая Прибалтику с «враждебными соседями», теперь в прошлом.

Глава Еврокомиссии напомнила, что от «зависимости» от российской энергии также отказался и весь Евросоюз (видимо, фон дер Ляйен не в курсе, что ЕС наоборот наращивает объёмы закупок российского сжиженного природного газа и даже поговаривает о том, чтобы восстановить поставки трубопроводного газа), отказавшись, по её словам, экономить на «независимости».

Итогом этого отказа от «зависимости» от РФ стала стремительная деиндустриализация Европы, экономический кризис в Старом Свете, перетекающий в политические кризисы в ряде европейских государств, включая его «локомотивы» в лице Германии и Франции. Понятно, что европейские политические деятели не так себе представляли экономическую конфронтацию с Россией, но правда заключается в том, что советники предупреждали их именно об этом. То, что их не стали слушать, поддавшись на приятные «нарративы», это уже другой вопрос.