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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц заявил, что ЕС сможет «в течение нескольких часов» отреагировать на американские пошлины
Отреагировать-то может. Только дальше что?

После того, как президент США Дональд Трамп сначала ввёл 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а затем временно отменил их после мгновенного подчинения Оттавы и Мехико условиям Вашингтога, в Евросоюзе поняли, что следующие — они. Торговый баланс США и ЕС крайне не в пользу первых, а самый действенный и простой способ этот баланс выровнять — ввести пошлины, автоматически делающие импорт крайне невыгодным.

Пока что до этого ещё не дошло, но в ЕС начали мыслить на один шаг вперёд, не поняв при этом главного: Европа перестаёт быть центром экономической и, как следствие, политической силы. Поэтому свежее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ЕС в случае введения США пошлин на европейские товары сразу же отреагирует на это действие, вызывает, скорее, недоумение.

Шольц не стал уточнять, что имеет в виду, но, по мнению канцлера ФРГ, глобализация сделала мир более благополучным, и миру нужно меньше торговых барьеров, а не больше. На самом деле, странно слышать это от человека, поддержавшего незаконные, нелегитимные рестрикции в отношении России, которые, безусловно, впоследствии всё равно придётся снимать, потому что это одно из выдвинутых Москвой условий урегулирования.

США также ввели 10-процентные пошлины в отношении китайских товаров, тем самым сильно разогнав уровень инфляции, поскольку китайских товаров в США, как и везде в мире, подавляющее количество. Пекин унижаться не стал и ответил зеркально. В современной экономике жёсткий, насильственный протекционизм если не невозможен, то как минимум крайне невыгоден. Требуются совершенно иные меры воздействия, но пока что их в Белом доме не выработали. Способны ли — уже другой вопрос.

#сша #политика #санкции #германия #евросоюз
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