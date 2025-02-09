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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Грузии заявил, что Тбилиси не станет пока восстанавливать дипотношения с Москвой
То есть, виновата в событиях 08.08.08 Грузия, а дипотношения не хочет восстанавливать она же. Ловко.

Современное грузинское политическое руководство неоднократно заявляло, что ответственность за кризис, вошедший в историю, как «08.08.08», когда грузинские войска атаковали Южную Осетию и находившихся в ней российских миротворцев, лежит на тогдашнем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Тем не менее, несмотря на то, что Россия действовала в рамках международного права и претензий к ней никаких быть не должно, обида на то, что Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, в Грузии всё ещё теплится.

В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у Тбилиси нет пространства для восстановления дипломатических отношений с Москвой по причине «так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона».

При этом Кобахидзе заявил, что несмотря на отсутствие формальных дипломатических отношений, Грузия ведёт «прагматичную политику» в отношении России и, в частности, наращивает с ней экономическое взаимодействие.

Безусловно, экономика и прагматизм важны, но отдельные исторические события редко подлежат пересмотру. Тбилиси придётся смириться с новой реальностью. По всей видимости, пока что осознание этого факта грузинскому политическому руководству не пришло.

#россия #политика #грузия
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