Один раз — случайность, два — закономерность, три — система.

Балтийское море перестаёт быть спокойным. Подрывы международных газопроводов, постоянные военно-морские учения НАТО, призванные действовать ядерной сверхдержаве на нервы, рейдерские захваты судов и регулярные обрывы кабелей связи различных стран. Несколько часов назад досталось подводному кабелю «Ростелекома», о чём официально сообщила пресс-служба компании.

Как утверждает «Ростелеком», повреждение кабеля произошло в результате внешнего воздействия. Понятно, что под данную формулировку можно подогнать что угодно: от природных условий до намеренной диверсии третьих стран, но в подробности компания не вдаётся. Как минимум потому, что их на данном этапе быть не может. Нарушения связи у абонентов не произошло, и компания активно ведёт работы по восстановлению кабеля.

Необходимо понимать, что по дну Балтийского моря проходят кабели связи не только между Калининградской областью и «материковой» Россией, но и кабели связи между РФ и ЕС. Кому-то очень хочется навредить данной сфере.

Ряд аналитиков полагают, что скоро проблема диверсий и различных явно не случайных проблем в Балтийском море в конечном счёте может вынудить Россию задействовать Балтийский флот для патрулирования акватории, а также для конвоирования торговых судов.