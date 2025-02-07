Это пора сделать, потому что это в американских интересах.

Если объективно оценивать российско-западный политико-экономический, а если говорить прямо, то и военный кризис, то США получили из него всё, что им было нужно. Разорвали отношения России с Европой и, что самое важное, с Германией, устроили в ФРГ деиндустриализацию, в ходе которой немецкие предприятия релоцируются в США, обеспечили себе оборонные контракты и жёстко установили контроль над своими «союзниками», подчинив себе их рынки. Больше ничего из этого кризиса выудить не удастся, он для США своё отыграл, и дальше конфликт уже работает во вред американским интересам, потому что исход боевых действий на Украине очевиден и никакими средствами необратим, так что чем дольше кризис тянется, тем менее приемлемыми для Запада будут условия урегулирования.

Поэтому в новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом и стремятся если не завершить данный вооружённый конфликт, то как минимум вытащить из него Соединённые Штаты, повесив всё бремя дальнейших расходов на Европу. Сегодня президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что считает возможной личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Это возможно. Возможно», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также Трамп добавил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, и что он очень опечален тем фактом, что боевые действия всё-таки начались, ведь, по убеждению Трампа, если бы он оставался президентом на второй срок подряд (вместо Байдена), то конфликта бы не случилось. Осознаёт ли Трамп, что для избегания конфликта надо было бы выполнить все требования России от декабря 2021 года, включая отвод инфраструктуры НАТО на границы 1997 года, что для США означало бы конец Североатлантического альянса как проекта, мы не знаем. Обсудить это всё, впрочем, ещё не поздно, и это придётся делать в рамках формирования новой архитектуры европейской безопасности.