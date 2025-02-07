Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп вновь заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Это пора сделать, потому что это в американских интересах.

Если объективно оценивать российско-западный политико-экономический, а если говорить прямо, то и военный кризис, то США получили из него всё, что им было нужно. Разорвали отношения России с Европой и, что самое важное, с Германией, устроили в ФРГ деиндустриализацию, в ходе которой немецкие предприятия релоцируются в США, обеспечили себе оборонные контракты и жёстко установили контроль над своими «союзниками», подчинив себе их рынки. Больше ничего из этого кризиса выудить не удастся, он для США своё отыграл, и дальше конфликт уже работает во вред американским интересам, потому что исход боевых действий на Украине очевиден и никакими средствами необратим, так что чем дольше кризис тянется, тем менее приемлемыми для Запада будут условия урегулирования.

Поэтому в новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом и стремятся если не завершить данный вооружённый конфликт, то как минимум вытащить из него Соединённые Штаты, повесив всё бремя дальнейших расходов на Европу. Сегодня президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что считает возможной личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Это возможно. Возможно», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также Трамп добавил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, и что он очень опечален тем фактом, что боевые действия всё-таки начались, ведь, по убеждению Трампа, если бы он оставался президентом на второй срок подряд (вместо Байдена), то конфликта бы не случилось. Осознаёт ли Трамп, что для избегания конфликта надо было бы выполнить все требования России от декабря 2021 года, включая отвод инфраструктуры НАТО на границы 1997 года, что для США означало бы конец Североатлантического альянса как проекта, мы не знаем. Обсудить это всё, впрочем, ещё не поздно, и это придётся делать в рамках формирования новой архитектуры европейской безопасности.

#россия #сша #политика
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
48
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
113
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
51
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
25
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
5
Тройка лучших фильмов о Дракуле
4
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
104
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
22:19
Зеля, срочно пiдмывай дупу!
Трамп заявил о плане встретиться с Зеленским на следующей неделе
ЧatoБoт
22:19
Рыжий балабол, когда у тебя будет что существенное предложить России - тогда и приходи. А пока что мы слышим один лишь пустой брёх от тебя, рыжий Цуцiк.
Трамп вновь заявил о готовности лично встретиться с Путиным
ЧatoБoт
22:17
Просто какол вошёл не в ту дверь: https://t.me/divgen/62887
AMD выпустила новую видеокарту линейки RDNA 3 — Radeon RX 7650 GRE
Сергей Юлин
22:10
Путин потребовал снизить инфляцию после повышения военных расходов до рекорда Владимир Путин продолжает требовать от правительства и ЦБ замедлить рост цен, который сам же разогнал, развязав войну с У...
ВВП России за 2024 год вырос на 4,1%
Overseer man
22:07
Трамп вновь заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Overseer man
22:06
Есть доказательства, или пустой треп?! Дайте я догадаюсь.)
Астрономы обнаружили самый крупный объект во Вселенной, тянущийся на 1.3 миллиарда световых лет
Overseer man
21:51
Да ничего здесь не изобретают, завозят откуда требуется и все. Человечеству дают все технологии в обмен на человеческие ресурсы. Наша территория по сути своей - ферма. По моим данным в правительстве (...
Вслед за Huawei другие китайские производители GPU наладили поддержку DeepSeek V3 и R1
MrPegge
21:36
У нас свой есть. В Москве сидит.
Тройка лучших фильмов о Дракуле
Александр Ломакин
21:35
Сборка потенциально-опасного ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Александр Ломакин
21:32
Зачем менять удачную карту линейки 5XXX на неудачную линейки 7XXX? Сочувствую:)
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем