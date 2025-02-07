В современных модификациях, естественно.

Потребности в авиации в России, учитывая расстояния между городами, колоссальные. Единиц авиационной техники же на душу населения в разы меньше, чем в других промышленно развитых государствах. Понятно, что постоянные вызовы и исторические катастрофы, с которыми приходится сталкиваться РФ, положение дел не улучшают, но работать над этим надо в любом случае, тем более теперь, когда вся надежда только на себя.

В Минпромторге России это, к счастью, понимают — хотя бы на словах. Так, глава ведомства Антон Алиханов заявил, что в России и в других странах, в частности, растёт запрос на транспортные самолёты Ил-76. По этой причине сейчас в правительстве обсуждается тема возможного расширения производственных мощностей по производству этих транспортных самолётов.

Речь идёт, естественно, об Ил-76 самой современной модификации, соответствующей международным требованиям по шумности, экономичности и технологичности.