Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России могут нарастить производство транспортных самолётов Ил-76
В современных модификациях, естественно.

Потребности в авиации в России, учитывая расстояния между городами, колоссальные. Единиц авиационной техники же на душу населения в разы меньше, чем в других промышленно развитых государствах. Понятно, что постоянные вызовы и исторические катастрофы, с которыми приходится сталкиваться РФ, положение дел не улучшают, но работать над этим надо в любом случае, тем более теперь, когда вся надежда только на себя.

В Минпромторге России это, к счастью, понимают — хотя бы на словах. Так, глава ведомства Антон Алиханов заявил, что в России и в других странах, в частности, растёт запрос на транспортные самолёты Ил-76. По этой причине сейчас в правительстве обсуждается тема возможного расширения производственных мощностей по производству этих транспортных самолётов.

Речь идёт, естественно, об Ил-76 самой современной модификации, соответствующей международным требованиям по шумности, экономичности и технологичности.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #ил-76
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
46
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
110
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
49
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
25
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
5
Тройка лучших фильмов о Дракуле
3
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
95
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2

Сейчас обсуждают

Сергей Юлин
20:58
Это тебе не ослы
Мобильная GeForce RTX 5080 в 3DMark Time Spy на 16% опережает RTX 4080
tu4kin
20:54
N100 вроде как поддерживает только один канал памяти?
Компания MSI представила мини-компьютер Cubi NUC с двумя портами гигабитного Ethernet
Auroson1c
20:54
Сижу на 4090. Хотел поменять на 5090, но чет не судьба )
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
unhurtable
20:53
Даю подсказку: есть ОДНА страна к которой США не применит санкции...
ASRock переносит производство за пределы Китая
Сергей Юлин
20:51
Третий крупный российский НПЗ остановился из-за удара украинского дрона Волгоградский НПЗ «Лукойла», который входит в топ-10 крупнейших в России и является главным поставщиком топлива для Южного феде...
Российские системы ПВО научились эффективнее сбивать западные ракеты по типу ATACMS и Storm Shadow
Inger
20:48
Да ну бросьте. Тормозить даже в меню... Battlefield 6 выйдет в этом году или следующим, на нынешнем поколении консолей в том числе и в полный рост. И вы думаете что 3060 которая по мощности не хуже ни...
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
unhurtable
20:47
За последние 3 года средняя температура дупы хохлопитека выросла в 5 раз, это все что надо знать о подобных тебе...
Илон Маск заявил, что будущие конфликты будут зависеть от искусственного интеллекта и беспилотников
Антон Шевелев
20:44
Узнал что-то новое, автору зачёт )
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
Максим Бейлин
20:43
Делаем ставки, как скоро забанят. Почему фанаты продолжают стараться, если Take-Two их не любят?
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
speed68
20:43
Я продал свою годовалую 3060ti за 21к
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем