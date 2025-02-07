Это гораздо меньше, чем можно было бы себе представить.

Во всех субъективных статистических данных, на которые наиболее падки люди, есть одна большая проблема: малая выборка и крайне низкая репрезентативность. В результате получается, что человек, находясь в окружении представителей определённого мировоззрения, оказывается заложником заведомо ложной статистической выборки, созданной на основе мнения крикливого меньшинства. Такие ситуации возникают повсеместно и в любых сферах. Например, в вопросе отношения к автомобилям китайского производства.

Как вы знаете, с 2022 года в России в плане покупки новых автомобилей есть лишь три варианта: Lada, «Китай» во всём его многообразии и параллельно импортированные машины мировых брендов по совершенно нецензурному «оверпрайсу». Для среднестатистического автомобилиста выбор и вовсе сужается лишь до Lada и «Китая». Ситуация, безусловно, плохая, поскольку в отсутствие конкуренции все стремятся продать товар похуже и подороже. Есть, конечно, принципиальные люди, но их, насколько крикливыми бы они не были, всё-таки статистическое меньшинство. И сегодня это подтвердил опрос, проведённый компанией «Ренессанс Страхование».

Из опроса следует, что людей, которые категорически и ни при каких обстоятельствах не приобретут автомобиль китайского производства, всего около 10 % из числа опрошенных. Ровно половина — 50 % — респондентов заявили, что готовы сделать выбор в пользу китайского автомобиля. Впрочем, 21 % заявили, что делают это вследствие отсутствия альтернативы на рынке.

Что до принципиальных скептиков, то, согласно опросу, в китайских автомобилях их отпугивает низкокачественный металл, отсутствие коррозионной стойкости кузова, и в целом низкое качество всех узлов и компонентов.

При этом необходимо всё-таки понимать, что в Китае те же самые автомобили стоят значительно (в некоторых случаях до двух раз) дешевле, чем в России. Свою роль играют растаможка, утилизационный сбор и прочие пошлины, в результате чего машина низкого класса по стоимости в России становится автомобилем C- или даже D-класса. Из-за этого и возникает несовпадение стоимости и качества продукта, так сильно бьющие по имиджу китайских автомобилей в РФ. За половину стоимости, безусловно, все отрицательные стороны перестают быть таковыми, и автомобили китайских брендов резко становятся феноменально конкурентоспособными. Так что здесь вина не на стороне производителей.