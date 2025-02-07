Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
10 % россиян заявили, что ни при каких обстоятельствах не приобретут китайский автомобиль
Это гораздо меньше, чем можно было бы себе представить.

Во всех субъективных статистических данных, на которые наиболее падки люди, есть одна большая проблема: малая выборка и крайне низкая репрезентативность. В результате получается, что человек, находясь в окружении представителей определённого мировоззрения, оказывается заложником заведомо ложной статистической выборки, созданной на основе мнения крикливого меньшинства. Такие ситуации возникают повсеместно и в любых сферах. Например, в вопросе отношения к автомобилям китайского производства.

Как вы знаете, с 2022 года в России в плане покупки новых автомобилей есть лишь три варианта: Lada, «Китай» во всём его многообразии и параллельно импортированные машины мировых брендов по совершенно нецензурному «оверпрайсу». Для среднестатистического автомобилиста выбор и вовсе сужается лишь до Lada и «Китая». Ситуация, безусловно, плохая, поскольку в отсутствие конкуренции все стремятся продать товар похуже и подороже. Есть, конечно, принципиальные люди, но их, насколько крикливыми бы они не были, всё-таки статистическое меньшинство. И сегодня это подтвердил опрос, проведённый компанией «Ренессанс Страхование».

Из опроса следует, что людей, которые категорически и ни при каких обстоятельствах не приобретут автомобиль китайского производства, всего около 10 % из числа опрошенных. Ровно половина — 50 % — респондентов заявили, что готовы сделать выбор в пользу китайского автомобиля. Впрочем, 21 % заявили, что делают это вследствие отсутствия альтернативы на рынке.

Что до принципиальных скептиков, то, согласно опросу, в китайских автомобилях их отпугивает низкокачественный металл, отсутствие коррозионной стойкости кузова, и в целом низкое качество всех узлов и компонентов.

При этом необходимо всё-таки понимать, что в Китае те же самые автомобили стоят значительно (в некоторых случаях до двух раз) дешевле, чем в России. Свою роль играют растаможка, утилизационный сбор и прочие пошлины, в результате чего машина низкого класса по стоимости в России становится автомобилем C- или даже D-класса. Из-за этого и возникает несовпадение стоимости и качества продукта, так сильно бьющие по имиджу китайских автомобилей в РФ. За половину стоимости, безусловно, все отрицательные стороны перестают быть таковыми, и автомобили китайских брендов резко становятся феноменально конкурентоспособными. Так что здесь вина не на стороне производителей.

#россия #экономика #автомобили
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
46
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
109
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
48
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
5
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
25
Тройка лучших фильмов о Дракуле
3
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
93
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
1

Сейчас обсуждают

Михаил Невский
20:30
и что эти двое - ватное болото понятно что они обманут. А если на 7600 только накопил играй и не жалуйста. У меня Radeon 6700 XT покупал почти через год после их выхода. Но уже как несколько лет. Впол...
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Nvidia&Intel Hater
20:30
Ну я же говорю готовь новый ник .У тебя то вместо мозга все знают что .и кто тебе наспускал )
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Mixa8827
20:29
Это все прекрасно, но ПО должно уметь с этим работать, как по мне все эти Е-ядра в настольных процессорах не нужны.
Идея Sonos о динамике MagSafe для iPhone не осуществилась из-за ограничений
Kromantec
20:29
Ты это уже писал, и не раз, у тебя видно уже не просто атрофия, а самая настоящая деменция. Но вот тебе памятка, чтобы всегда знать куда идти
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Валерий Агапов
20:22
Весёлый парнишка. Стебается наверное. Ракеты оставим на огородах, будем в стрелялки играть с диванов. Вообще то с этими ребятами не соскучишься. Может всё только начинается?
Мобильная GeForce RTX 5080 в 3DMark Time Spy на 16% опережает RTX 4080
Степашка
20:15
Не поверишь, но у нас под боком открыли пекарню, в которой кроме выпечки салаты делают)
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Nvidia&Intel Hater
20:14
Себе Вульвыч укажи,ты же любишь в приступах шизы с огрызком 3050 донным скакать по форумам,где тебя все опускают.кстати на этом днище 3050 у тебя 82 градуса хотспот с ревом вентиляторов.это конч в пря...
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Китя
20:09
Понятно переделывал значит. не я не стал заморачиватся с охладом. а отнес её обратно в ДНС.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Валерий Агапов
20:08
Поздравляю жителей сайта с Днем Британских Учёных
Учёные из Великобритании разработали материал, который может устранять трещины на дорогах
Валерий Агапов
20:05
Ребята в Интеле резвятся. Не стреляйте в пианиста, он играет как может
Intel готовит к выходу процессоры Core Ultra 300 Arrow Lake Refresh
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем