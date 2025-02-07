Это же порядок. Который основан на «правилах». И вы его признавали. Теперь этот порядок обернулся против вас.

Сегодня ночью президент США Дональд Трамп исполнил своё обещание и ввёл односторонние санкции (незаконные рестрикции) в отношении судей и должностных лиц Международного уголовного суда (МУС). Данная организация, с самого своего основания служившая для продвижения интересов коллективного Запада в третьих странах, неспособных этому явлению противиться, посчитала, что вправе вводить ордеры на арест высшего военно-политического руководства Израиля, являющегося главным союзником США на Ближнем Востоке. Вот США и защищают своих протеже посредством введения ограничений.

В МУС сегодня отреагировали на подписание Трампом указа о санкциях против организации. Реакция выражается в осуждении данного действия, а также в обвинении США в попытке нанести ущерб «независимой и беспристрастной судебной работе». Понятно, что никакой независимости и беспристрастности в работе МУС нет и не было, но реакцию членов данной организации вполне можно понять.

В МУС заявили, что продолжат свою работу несмотря на американские санкции.

За последние годы МУС отметился сразу двумя скандальными действиями. Сначала под надуманными обвинениями выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, имеющего, если что, дипломатический иммунитет и представляющего государство, не признающее Римский статут МУС и юрисдикцию данной организации как таковой. Затем были ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта из-за событий в Секторе Газа, также обладающих иммунитетами и представляющих государство, не признающее юрисдикцию МУС. Второе обвинение, как ни странно, максимально объективное и правильное, но здесь МУС столкнулся с тем, что старший брат встал на защиту брата младшего. И пока данное положение дел остаётся актуальным, младший брат своё наказание не получит.