Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МУС осудили введение санкций США против организации
Это же порядок. Который основан на «правилах». И вы его признавали. Теперь этот порядок обернулся против вас.

Сегодня ночью президент США Дональд Трамп исполнил своё обещание и ввёл односторонние санкции (незаконные рестрикции) в отношении судей и должностных лиц Международного уголовного суда (МУС). Данная организация, с самого своего основания служившая для продвижения интересов коллективного Запада в третьих странах, неспособных этому явлению противиться, посчитала, что вправе вводить ордеры на арест высшего военно-политического руководства Израиля, являющегося главным союзником США на Ближнем Востоке. Вот США и защищают своих протеже посредством введения ограничений.

В МУС сегодня отреагировали на подписание Трампом указа о санкциях против организации. Реакция выражается в осуждении данного действия, а также в обвинении США в попытке нанести ущерб «независимой и беспристрастной судебной работе». Понятно, что никакой независимости и беспристрастности в работе МУС нет и не было, но реакцию членов данной организации вполне можно понять.

В МУС заявили, что продолжат свою работу несмотря на американские санкции.

За последние годы МУС отметился сразу двумя скандальными действиями. Сначала под надуманными обвинениями выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, имеющего, если что, дипломатический иммунитет и представляющего государство, не признающее Римский статут МУС и юрисдикцию данной организации как таковой. Затем были ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта из-за событий в Секторе Газа, также обладающих иммунитетами и представляющих государство, не признающее юрисдикцию МУС. Второе обвинение, как ни странно, максимально объективное и правильное, но здесь МУС столкнулся с тем, что старший брат встал на защиту брата младшего. И пока данное положение дел остаётся актуальным, младший брат своё наказание не получит.

#сша #политика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
44
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
5
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
48
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
25
Тройка лучших фильмов о Дракуле
2
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
109
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
90
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
1

Сейчас обсуждают

Kromantec
18:22
Действительно, есть персонажи которые считают что всё обязательно должно быть на ультра настройках, иначе не поиграть, а карты которые на это не способны стало быть эту игру никак не тянут, игра типа ...
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Ваха Чеченский
18:19
ааа 18 месяцев. думал 19. пазл сходится. руки чешутся? энергию приложить? епать чё ты за скуф. не говори эти слова...в реале....побьют.. бесплатный совет.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Alex Palex
18:18
покупать фулл шд 27 дюймов будет наверное только извращенец.
AOC представляет новую линейку бюджетных игровых мониторов серии AGON G42
Dante1980
18:16
это если она их сможет запустить п.с. открою вам тайну - идиологически можно пару ползунков убрать влево и она в 4К поскачет
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
18:13
Я так понимаю, вы из тех, кто все ползунки вправо ставит и не думает, и сдвинуть пару чуть в лево уже корона мешает? п.с. Нагнуть можно любую карту
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Cowboy Huggies
18:12
Это игра в которой 90% нагрузки идет на 1 ядро.
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Mallory
18:11
Нет, только айпад купить. Винда для него - слишком сложная система.
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Cowboy Huggies
18:09
Вздулись за два года и умер высокочастотный динамик.
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Бот_Пригожина_030819
18:07
Я не Денис Попов, но вот мой выкупленный полгода назад заказ.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
PanzerK
18:06
Ну во первых он дорогой, во вторых даже на текущий момент там 5 процессоров в линейке и когда и будут ли вообще доступные модели - неизвестно. А ПК должен был быть готов 10 декабря.
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем