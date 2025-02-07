Двигатели данного класса в России, а до этого в СССР, не производились.

Как вы хорошо знаете, в авиации мало сконструировать планер (корпус). Куда важнее и затратнее в плане наукоёмкости создать собственные силовые установки для авиационной техники разных классов. Работа в этом направлении ведётся, и отвечает за неё Объединённая двигателестроительная корпорация, входящая в состав госкорпорации «Ростех». Сегодня глава Минпромторга России Антон Алиханов посетил предприятие «ОДК-Климов», на котором прошло вручение сертификата типа для нового двигателя ВК-650В, относящегося к классу мощности от 650 до 750 л. с.

Данный двигатель предназначен для установки на вертолёты лёгкого класса, в том числе «Ансат» и Ка-226Т, и в перспективе, когда производство новых силовых установок выйдет на серийный режим, они заменят собой двигатели иностранного производства.

Как отметили производители вместе с главой Минпромторга, ранее вертолётные двигатели данного класса в России не производились вообще. Причём считается, по всей видимости, также советский период российского государства.

Отмечается, что от начала разработки двигателя ВК-650В до его сертификации прошло рекордно мало времени, всего чуть больше пяти лет: в 2019 году началась разработка эскизного проекта, в 2023 году были завершены инженерные испытания, а в 2024 году стартовали реальные испытания на вертолёте «Ансат». И вот, сегодня уже сертификация.

Когда начнётся массовое производство, не уточняется. В ОДК признают, что потребность в данном двигателе в российской авиационной отрасли колоссальная, что связано с известными событиями незаконного экономического воздействия стран коллективного Запада на Россию.