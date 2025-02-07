Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России сертифицирован первый отечественный двигатель для лёгких вертолётов
Двигатели данного класса в России, а до этого в СССР, не производились.

Как вы хорошо знаете, в авиации мало сконструировать планер (корпус). Куда важнее и затратнее в плане наукоёмкости создать собственные силовые установки для авиационной техники разных классов. Работа в этом направлении ведётся, и отвечает за неё Объединённая двигателестроительная корпорация, входящая в состав госкорпорации «Ростех». Сегодня глава Минпромторга России Антон Алиханов посетил предприятие «ОДК-Климов», на котором прошло вручение сертификата типа для нового двигателя ВК-650В, относящегося к классу мощности от 650 до 750 л. с.

Данный двигатель предназначен для установки на вертолёты лёгкого класса, в том числе «Ансат» и Ка-226Т, и в перспективе, когда производство новых силовых установок выйдет на серийный режим, они заменят собой двигатели иностранного производства.

Как отметили производители вместе с главой Минпромторга, ранее вертолётные двигатели данного класса в России не производились вообще. Причём считается, по всей видимости, также советский период российского государства.

Отмечается, что от начала разработки двигателя ВК-650В до его сертификации прошло рекордно мало времени, всего чуть больше пяти лет: в 2019 году началась разработка эскизного проекта, в 2023 году были завершены инженерные испытания, а в 2024 году стартовали реальные испытания на вертолёте «Ансат». И вот, сегодня уже сертификация.

Когда начнётся массовое производство, не уточняется. В ОДК признают, что потребность в данном двигателе в российской авиационной отрасли колоссальная, что связано с известными событиями незаконного экономического воздействия стран коллективного Запада на Россию.

#россия #экономика #авиация #промышленность #вертолёты #двигателестроение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
44
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
5
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
48
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
25
Тройка лучших фильмов о Дракуле
2
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
109
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
90
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
1

Сейчас обсуждают

Kromantec
18:22
Действительно, есть персонажи которые считают что всё обязательно должно быть на ультра настройках, иначе не поиграть, а карты которые на это не способны стало быть эту игру никак не тянут, игра типа ...
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Ваха Чеченский
18:19
ааа 18 месяцев. думал 19. пазл сходится. руки чешутся? энергию приложить? епать чё ты за скуф. не говори эти слова...в реале....побьют.. бесплатный совет.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Alex Palex
18:18
покупать фулл шд 27 дюймов будет наверное только извращенец.
AOC представляет новую линейку бюджетных игровых мониторов серии AGON G42
Dante1980
18:16
это если она их сможет запустить п.с. открою вам тайну - идиологически можно пару ползунков убрать влево и она в 4К поскачет
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
18:13
Я так понимаю, вы из тех, кто все ползунки вправо ставит и не думает, и сдвинуть пару чуть в лево уже корона мешает? п.с. Нагнуть можно любую карту
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Cowboy Huggies
18:12
Это игра в которой 90% нагрузки идет на 1 ядро.
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Mallory
18:11
Нет, только айпад купить. Винда для него - слишком сложная система.
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Cowboy Huggies
18:09
Вздулись за два года и умер высокочастотный динамик.
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Бот_Пригожина_030819
18:07
Я не Денис Попов, но вот мой выкупленный полгода назад заказ.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
PanzerK
18:06
Ну во первых он дорогой, во вторых даже на текущий момент там 5 процессоров в линейке и когда и будут ли вообще доступные модели - неизвестно. А ПК должен был быть готов 10 декабря.
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем