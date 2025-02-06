Такое обычно называют кораблём-маткой, но можно и по старинке авианосцем именовать.

Беспилотные летательные (и не только летательные, но ещё и морские и наземные) аппараты — это реальность современных и будущих вооружённых конфликтов, с которой необходимо не просто мириться, а всячески к ней готовиться. Иран активно наматывает на ус, и вот, сегодня агентство Tasnim сообщило о том, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приняли на вооружение авианосец Martyr Bagheri.

Отличительной особенностью данного корабля является то, что он по большей части является плавучей базой для беспилотных летательных аппаратов. При выполнении боевых задач с палубы Martyr Bagheri при необходимости могут также взлетать вертолёты.

Основное целевое предназначение данного боевого корабля — проведение операций в открытом море.

В общей сложности корабль способен нести на своём борту «несколько эскадрилий» БПЛА и несколько ударных и вспомогательных единиц пилотируемой техники — в данном случае вертолётов.