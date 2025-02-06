Было бы желание, основания найти всегда можно.

Сегодня глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина дала надежду на то, что социальную сеть X (ранее известна под названием Twitter) в России могут разблокировать по причине того, что её политика радикально изменилась по сравнению с тем периодом, когда на её работу в РФ были наложены ограничения. Мизулина отметила, что последнее слово всё-таки будет за Роскомнадзором, и вот, регулятор максимально ожидаемо развеял надежду, заявив, что оснований для разблокировки X в ведомстве не наблюдают.

Напомним, что Twitter был куплен Илоном Маском в конце 2022 года, а затем был проведён ребрендинг — соцсеть стала называться просто X, дабы ассоциироваться с компанией SpaceX. После смены руководства из X были уволены огромные штаты надзирателей от спецслужб США, а у площадки кардинально изменились правила в отношении свободы слова. Теперь там действительно можно озвучивать свои мысли и не быть заблокированными за идеологически неверные заявления.

Соцсеть заблокирована в России с марта 2022 года по причине отказа исполнения закона о так называемом приземлении вкупе с игнорированием запросов Роскомнадзора об удалении запрещённой в РФ информации. Если ведомство заявляет, что оснований для разблокировки X нет, значит работа с российскими ведомствами у соцсети так и не налажена. Впрочем, аудитория Twitter в России и без того была незначительная, так что вполне естественно, что обеим сторонам данного конфликта совершенно безразлично, кто из «оппонентов» что делает.