Площадка сильно изменилась. Но последнее слово будет за Роскомнадзором.

Социальная сеть Twitter была заблокирована в России в марте 2022 года по причине того, что на ней распространялся запрещённый в РФ контент, и все требования российского надзорного органа (Роскомнадзора) её администрация попросту игнорировала. Поведение Twitter этот факт не изменил, зато его изменила продажа соцсети Илону Маску, который затем переименовал её в X, вернув в неё свободу слова и самовыражения. Это уже большой шаг вперёд, поскольку в X больше нет «разрешённого» с точки зрения администрации США контента, а есть любой контент.

И вот, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в комментарии агентству ТАСС заявила, что государство может пересмотреть своё решение и «подумать о том», чтобы снять с вышеуказанной социальной сети введённые против неё ограничения.

«Работа соцсети X, он же Twitter, сильно изменилась: там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации», — заявила Мизулина.

При этом глава Лиги безопасного интернета всё же отметила, что конечное решение будет за Роскомнадзором, и именно он должен предоставить информацию о том, сотрудничает ли администрация X с российскими контролирующими органами и удаляет/блокирует ли просмотр запрещённого в России контента.