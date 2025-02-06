Вместо него главой российского космического агентства стал Дмитрий Баканов.

Последние пятнадцать лет «Роскосмоса» можно смело назвать периодом угасания в России космической отрасли. Кроме того, после введения против РФ незаконных западных рестрикций число пусков, которые ранее исполнялись в рамках соглашений с европейским космическим агентством и NASA, закономерно отпали, а собственных пусков стало так мало, что о каждом из них пишут в новостях чуть ли не как о великом свершении. При этом США и, в частности, SpaceX, не говоря уже про Китай и даже Индию, оторвались далеко вперёд.

Учитывая историю России (СССР) как передовой космической державы, всё это вызывает исключительно печальные эмоции, и вот, по всей видимости, в российском политическом руководстве, а «Роскосмос» это всё-таки госкорпорация, эти эмоции разделяют, поэтому сегодня заявили о смене генерального директора. Юрий Борисов «освобождён» от должности, а новым руководителем «Роскосмоса» назначен Дмитрий Баканов.

Если верить комментарию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у правительства нет претензий к деятельности Борисова.

Баканов специализируется на цифровом развитии и логистике, поэтому многие аналитики полагают, что, учитывая профессиональные качества, новый гендиректор «Роскосмоса» внесёт в госкорпорацию необходимые в сегодняшних реалиях изменения.