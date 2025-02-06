Мировой рынок автономного транспорта к 2035 году может достичь $400 млрд.

В России зафиксировано 36 дорожно-транспортных происшествий с участием беспилотных автомобилей, проходивших тестовую эксплуатацию. Лишь два инцидента произошли по вине самих беспилотников. Эти данные содержатся в письме главы Минэкономразвития Максима Решетникова, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину (копия документа есть в распоряжении РБК, подлинность подтверждена представителем министерства). Экспериментальную программу, по всей видимости, продлят, внеся в неё коррективы.

Большинство аварий (34 из 36) произошли по вине других участников дорожного движения. Из общего числа ДТП, 26 зафиксированы, когда беспилотники находились в режиме автоматизированного управления (водитель вмешивался при необходимости), и 10 – когда машиной управлял испытатель.

Владимир Волошин, возглавляющий департамент цифрового развития и экономики данных Минэка, назвал эксперимент с беспилотниками одним из самых успешных ЭПР. Беспилотные машины преодолели 8 млн км в автоматизированном режиме, в том числе 50 км – без участия инженера-испытателя. «Технология ВАТС-1 доказала свою эффективность, открывая путь к более высоким уровням автоматизации», – заявил Волошин. Решение о продлении эксперимента до 2028 года было принято в ноябре 2024 года на совещании с участием представителей Минэкономразвития, МВД, Минтранса, Минпромторга, «Яндекса» и АНО «Цифровая экономика».

С апреля 2022 года по ноябрь 2024-го действовал экспериментальный правовой режим (ЭПР). За этот период роботакси совершили более 92 тыс. поездок: 70 тыс. – в Сириусе, 20 тыс. – в Иннополисе, 2 тыс. – в Ясенево (Москва). Использовались два вида беспилотных авто: ВАТС-1 (с водителем-испытателем на пассажирском месте) и ВАТС-2 (с дистанционным управлением, без водителя). Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уточнил РБК, что автомобили ВАТС-2, не требующие вмешательства водителя, имеются только у «Яндекса».

Минэкономразвития разработало проект, предлагающий расширить зоны тестирования беспилотных автомобилей в Москве и разрешить запрашивать дополнительные территории, сообщил Волошин.

В приложении к письму Решетникова «Яндекс» предлагает продлить эксперимент, ссылаясь на «существенное изменение обстоятельств» (рост цен на компоненты, нехватка специалистов). МВД, со своей стороны, предлагает разработать единый законодательный подход к регулированию использования беспилотников.

Продление эксперимента – логичный шаг, позволяющий усовершенствовать технологию, считает Антон Шапарин. Он отметил, что за время эксперимента не зафиксировано ни одного ДТП с пострадавшими, а из 36 незначительных аварий лишь две произошли по вине беспилотников, что он назвал «отличным результатом».

Мировой рынок автономного транспорта, по прогнозам McKinsey, к 2035 году достигнет $400 млрд. Российский рынок, согласно оценкам «Яков и Партнеры», к тому же сроку может составить от $25 млрд до $32 млрд ежегодно. Аналитики прогнозируют, что к 2035 году более 25% автомобилей в России будут беспилотными, а к 2042 году их доля превысит 80%.