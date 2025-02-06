Всего за 2024 год РКН обнаружил 128 миллионов похожих случаев.

Более 10 миллионов SIM-карт, использовавшихся в России, были деактивированы в связи с непредоставлением корректных данных о владельцах, как сообщила пресс-служба Роскомнадзора (РКН). Это стало результатом масштабной проверки, инициированной ведомством.

Всего за 2024 год РКН обнаружил 128 миллионов случаев несоответствия информации об абонентах, что стало возможным благодаря внедрению Системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ). Она сверяет данные операторов с базами МВД, ФНС и ЕСИА. Впрочем, в большинстве случаев (113,5 миллиона) операторы связи оперативно исправили недочёты, внеся достоверные сведения.

Роскомнадзор начал использовать КСИМ в сентябре 2023 года, и к концу декабря 2024 года система проанализировала свыше 424 миллионов телефонных номеров. При обнаружении неточностей, ведомство требует от операторов уточнения данных.

По оставшимся 4 миллионам случаев некорректных данных работа по уточнению все еще ведётся, добавили в РКН.