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Редакция
События в мире Михаил Андреев
План Келлога по завершению украинского кризиса будет представлен на следующей неделе — Bloomberg
Главное, чтобы его итог не был таким же, как у «плана Зеленского».

Реальных подвижек в деле урегулирования украинского кризиса со стороны новой администрации США не наблюдается. Почему так происходит, понять несложно: бесконечно далеки друг от друга позиции реальных сторон данного конфликта — РФ и США — причём российская позиция абсолютно минималистична и отражает вопросы экзистенциальной важности, то есть, ни о каких уступках даже речи идти не может. Тем не менее, какие-то действия в данном направлении предпринимать надо, и вот, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог намерен представить свой план урегулирования уже в середине этого месяца.

Об этом, по крайней мере, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Сам план, как утверждает издание, будет представлен на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 14 по 16 февраля. Почему именно там и кому Келлог намерен его представлять, не вполне понятно, поскольку урегулирование украинского кризиса зависит исключительно от воли двух сверхдержав — РФ и США — а российской делегации на конференции не будет.

Минимальные российские условия урегулирования данного кризиса давно озвучены российским политическим руководством на всех уровнях, включая высший. Это признание новых территориальных реалий, начало обсуждения новой архитектуры европейской безопасности, снятие всех до единой антироссийских санкций из числа тех, что были введены с 2014 года, разоружение вооружённых сил Украины, отмена дискриминационных законов на Украине, её безоговорочный внеблоковый и безъядерный статус. На Западе эти условия считают максималистскими, но чем раньше там придут к осознанию того факта, что это не максимальные, а наоборот — минимально допустимые для России условия — тем быстрее будет урегулирован конфликт.

Что до Кита Келлога, то ему необходимо хотя бы посетить Москву, встретиться с российским политическим руководством и из первых уст узнать, как в России видят своё положение в данном кризисе и какие условия считают приемлемыми. Ознакомление с условиями и видением своей позиции другой стороны — это первое, что должна делать переговорная делегация. И уже от этих условий можно потихоньку начинать выстраивание диалога.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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