Испытания проводились в научно-техническом центре «КАМАЗа».

Широко известный не только в России, но и на всём постсоветском пространстве Тутаевский моторный завод (ТМЗ) не только сохранился после «шоковой терапии» 1990-х, а так повезло, как вы понимаете, меньшинству предприятий, но и развивается, создавая новые силовые установки. Так, в конце прошлого года были проведены испытания опытно-промышленной партии двигателей 8801.10 «Прогресс», ну а теперь данные агрегаты были сертифицированы в рамках требований технического регламента Таможенного союза Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС).

Двигатель 8801.10 «Прогресс» разрабатывался для специальной техники, и преимущественно речь идёт о тракторах «Кировец», а его испытания проводились на мощностях научно-технического центра «КАМАЗа» в городе Набережные Челны. Как отмечает производитель, двигатель прошёл все испытания и нормативные проверки ЕАЭС в плане содержания вредных веществ в отработавших газах и их дымности.

Испытанный двигатель развивает мощность до 465 л. с. Дополнительно тутаевцы заявили, что в рамках испытаний была подтверждена возможность производства модификаций двигателя, развивающих мощность до 700—800 л. с. — для установки на сельскохозяйственную и карьерную технику. Промежуточная версия двигателя мощностью 476—544 л. с. может применяться в дизельных электростанциях большой мощности (до 500 кВА).

Необходимо понимать, что в России сейчас колоссальная нехватка отечественного промышленного и сельскохозяйственного оборудования, и крайне важно, чтобы этот разрыв стремительно сокращался, поскольку перспективы восстановления отношений со странами Европы, если, конечно, в них не случится революционных политических изменений, даже не туманны, они попросту нулевые.