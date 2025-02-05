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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Курганмашзавод» поставил в войска первую в этом году партию БМП-3
Об этом сообщил «Ростех».

Госкорпорация «Ростех», контролирующая, помимо прочего, практически весь российский оборонно-промышленный комплекс, сообщила о том, что «Курганмашзавод», входящий в подчинённый «Ростеху» холдинг «Высокоточные комплексы», поставил в войска первую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3.

Как отметил производитель, в штатную комплектацию БМП-3 входят зарекомендовавшие себя в реалиях современных боевых действий средства защиты, а все машины перед погрузкой и отправкой были полностью испытаны.

Сколько БМП-3 вошло в первую в этом году партию, не уточняется, но обычно «Курганмашзавод» в таких случаях демонстрирует целый железнодорожный эшелон, уходящий вдаль и везущий новые боевые машины пехоты к местам постоянной дислокации.

Напомним, что сейчас российский оборонно-промышленный комплекс работает не только на восполнение потерь, понесённых в ходе проведения специальной военной операции, но и на создание вооружений для комплектования новых частей и соединений, формируемых в рамках планового увеличения численности вооружённых сил России до полутора миллионов военнослужащих.

#россия #экономика #промышленность #машиностроение #бмп-3
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