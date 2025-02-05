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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме не стали комментировать возможные места встречи Путина и Трампа
Лидеры двух стран даже по телефону публично ещё не говорили.

Президент США Дональд Трамп так часто говорил о необходимости скорейших переговоров с президентом России Владимиром Путиным, настолько регулярно говорит о том, что эти самые переговоры с российской стороной ведутся, причём ведутся плодотворно, что в западной прессе стали множиться сведения о том, что США и РФ якобы уже рассматривают те или иные государства в качестве площадки для будущей встречи глав государств.

В частности, в прессе активно продвигается идея того, что лучшими площадками являются Саудовская Аравия и ОАЭ как государства, не замаравшие себя всерьёз и надолго испорченными отношениями с одной из сторон переговоров, а напротив — поддерживающие адекватные и взаимовыгодные отношения с обеими из них. Понятно, что на сегодняшний день это всё не более чем выдача желаемого за действительное, и вот, сегодня это, по сути, подтвердили и в Белом доме.

Так, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Белому дому нечего подтвердить в контексте возможного места личной встречи президентов России и США.

«Мы получаем разнообразные отклики от стран, готовых помочь президенту Трампу завершить эту войну, но сегодня у нас нет ничего, что можно было бы подтвердить», — заявил Уолтцц.

Необходимо понимать, что прежде чем состоится встреча глав государств, тему переговоров должны выработать соответствующие дипломатические команды из РФ и США. То есть, сначала надо поработать на низком дипломатическом уровне и только затем говорить главам государств о том, что всё готово. Ведётся сейчас такая работа или нет, неясно: Трамп говорит, что да, в Москве же постоянно говорят об отсутствии контактов с администрацией нового президента США, причём лукавить, как вы понимаете, могут обе стороны — по целому ряду причин политического характера. В любом случае, если встреча Путина и Трампа состоится, обсуждаться на ней будут вопросы куда более глобального и всеобъемлющего характера, чем украинский кризис. Он может быть одним из пунктов в программе обсуждения, но не более; и то, что именно данный кризис стал спусковым крючком для радикальных перемен в геополитике, в данном аспекте не столь важно.

Почему процесс так затягивается? Ответ простой: США пока совершенно нечего предложить России, кроме выполнения всех её условий урегулирования, на что Вашингтон пока не готов по причине того, что данная пища для размышлений слишком крупна и энергоёмка, чтобы так быстро её переварить. Администрация Трампа хоть и заявляет публично, что историческая аномалия с американской гегемонией теперь в истории, но мириться с данным фактом пока явно не намерена: об этом свидетельствует поведение Трампа и принимаемые им решения политического и экономического характера.

#россия #сша #политика
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