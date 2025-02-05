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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным
Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Любой конфликт неизбежно заканчивается переговорами, причём сложение оружия и прекращение сопротивления, вопреки представлению отдельных деятелей, это тоже одна из форм переговоров. Не будет исключением и украинский кризис, неизбежный очевидный исход которого уже перестали маскировать и опровергать даже представители западных средств массовой информации. Несколько часов назад Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в рамках которого, помимо прочего, допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Морган спросил у Зеленского, готов ли он сесть за стол переговоров с Путиным, «учитывая ваше к нему отношение», на что Зеленский ответил, что готов пойти на этот шаг, если это будет единственным вариантом заключения мира.

«Если это единственный вариант, при котором мы сможем добиться мира для граждан Украины и не потерять людей, безусловно, мы на него пойдём», — заявил Зеленский.

Здесь, собственно, возникают проблемы, неоднократно озвученные российской стороной на высшем уровне. Связаны они с тем, что официальный срок полномочий Зеленского как президента Украины истёк в мае 2024 года, и любые международные документы, которые он подпишет, могут в будущем стать объектом обсуждений правомерности Зеленским их подписания. Россию такой расклад совершенно не устраивает, поскольку, как неоднократно отмечал Кремль, Москву интересует только твёрдое, долгосрочное урегулирование текущего кризиса, а не передышка с последующим оспариванием результатов конфликта.

Зеленскому это известно, поэтому в интервью Моргану он, отвечая на вопрос о легитимности, заявил, что за него проголосовали 73 % граждан Украины. Так-то оно, безусловно, так, но с тех пор прошло уже без малого шесть лет, и положение дел радикально изменилось. Легитимизация Зеленского так или иначе должна быть проведена, а для этого придётся отменять военное положение и проводить общенациональные выборы. Иными словами, Киев находится в юридической ловушке, и сложно понять, как из неё можно выбраться; по крайней мере, на данном этапе: ситуация меняется крайне стремительно, поэтому загадывать на эту тему ничего нельзя.

#россия #украина #политика #боевые действия
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