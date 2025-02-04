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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Объединённая судостроительная корпорация намерена в 2—3 раза увеличить объём производства
Чтобы соответствовать спросу, нужно увеличивать объём не в 2, не в 3, а в 9 раз.

Судостроительная отрасль в России, как и практически всё машиностроение в целом, находится в состоянии крайне медленного, но всё же подъёма. Потребность рынка, и речь идёт только о внутреннем, без учёта внешнего, колоссальна, и даже с этой задачей машиностроительные отрасли критически не справляются, создавая опасную зависимость базовых секторов экономики раньше от Европы, а теперь — от Китая.

Как передают «Ведомости» со ссылкой на материалы Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) к утверждённой в этом году долгосрочной стратегии развития, потребность российского гражданского судостроения на период с 2025 по 2036 годы составляет порядка 2 300 единиц судов различного класса. При этом производственные мощности ОСК на период с 2011 по 2022 годы позволили произвести всего-навсего 201 судно гражданского назначения, так что если тенденция сохранится, то к 2036 году предприятия корпорации смогут выпустить всего до 250 судов, или около 11—12 % от потребности рынка.

В ОСК это понимают, но не полностью. Так, из материалов корпорации следует, что утверждённая в этом году стратегия подразумевает увеличение объёма производства в 2—3 раза, или до 600—750 единиц к 2036 году.

Как вы понимаете, этого тоже даже близко недостаточно для покрытия внутренних потребностей рынка, а это означает, что покрывать их придётся за счёт импорта. Масштабы судостроения в России должны увеличиться не в два, не в три, а хотя бы в девять—десять раз, но здесь мы сразу же сталкиваемся с проблемой отсутствия производственных мощностей, которые надо возводить, и с проблемой отсутствия квалифицированных кадров, которых надо обучить. Всё это небыстро, но и до 2036 года, справедливости ради, ещё надо дожить. Одиннадцать лет это колоссальный срок для государства, которое поставило перед собой амбициозную цель.

#россия #экономика #промышленность #машиностроение #судостроение
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