В стоимостном выражении. А это не равно количественному выражению.

Как мы уже не раз отмечали, станкостроение — это главная машиностроительная отрасль в любом государстве, которое хочет иметь статус промышленно развитого. В России с промышленностью в целом всё неплохо, но вот станкостроение как основа любого машиностроения хромает, причём на все суставы обеих ног. Тем не менее, процесс идёт, причём весьма приятными для отчётов темпами.

Связано это, понятное дело, с крайне низким стартом российского станкостроения, когда отрасль воссоздаётся, по сути, с нуля. Так, по словам первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова, ранее занимавшего должность главы Минпромторга, и поныне курирующего вопросы российской промышленности, производство станков в РФ по итогам 2024 года увеличилось в стоимостном выражении на 40 %. Производство инструмента увеличилось на 10 %.

По словам Мантурова, в значительной степени этого удалось добиться за счёт расширения и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса, но факт заключается в том, что пик влияния данного аспекта уже пройден, и теперь отечественной станкостроительной отрасли надо будет демонстрировать рост уже за счёт невоенной промышленности

Чтобы поддержать отечественного станкостроителя, Мантуров предложил ввести запрет на закупку импортных станков при наличии российских аналогов.