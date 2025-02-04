Протекционизм зачастую является единственным способом воссоздания/сохранения своих компетенций.

Тема станкостроения для России крайне болезненна. Вся отечественная промышленность базируется на станках (обрабатывающих центрах) иностранного производства, и лишь мизерную их часть поставляют непосредственно российские или белорусские (белорусская продукция входит в список импортозамещающей) образцы. Бесконечно так продолжаться не то что не может — не должно, потому что именно станкостроение является основой основ любого машиностроения, и в случае перекрытия поставок оных (а такой сценарий не стоит списывать даже в контексте сотрудничества с «дружественными» странами) вся промышленность быстро начнёт увядать.

В российском политическом руководстве это прекрасно понимают, поэтому первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров, ранее занимавший должность главы Минпромторга, заявил о том, что в стране может появиться запрет на закупку предприятиями импортных станков в случае, если у конкретных станков имеются аналоги отечественного производства.

«Пока, к сожалению, много случаев приобретения импорта при наличии на рынке своих аналогов. Считаю, что необходимо нормативно запретить приобретать иностранное оборудование при наличии российского», — заявил вице-премьер.

Мантуров добавил, что станкостроительная отрасль в России на протяжении последних лет активно развивается — в частности, по итогам 2024 года она в стоимостном выражении выросла на 40 % относительно показателей 2023 года.