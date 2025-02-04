Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России могут запретить закупать импортные станки при наличии отечественных аналогов
Протекционизм зачастую является единственным способом воссоздания/сохранения своих компетенций.

Тема станкостроения для России крайне болезненна. Вся отечественная промышленность базируется на станках (обрабатывающих центрах) иностранного производства, и лишь мизерную их часть поставляют непосредственно российские или белорусские (белорусская продукция входит в список импортозамещающей) образцы. Бесконечно так продолжаться не то что не может — не должно, потому что именно станкостроение является основой основ любого машиностроения, и в случае перекрытия поставок оных (а такой сценарий не стоит списывать даже в контексте сотрудничества с «дружественными» странами) вся промышленность быстро начнёт увядать.

В российском политическом руководстве это прекрасно понимают, поэтому первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров, ранее занимавший должность главы Минпромторга, заявил о том, что в стране может появиться запрет на закупку предприятиями импортных станков в случае, если у конкретных станков имеются аналоги отечественного производства.

«Пока, к сожалению, много случаев приобретения импорта при наличии на рынке своих аналогов. Считаю, что необходимо нормативно запретить приобретать иностранное оборудование при наличии российского», — заявил вице-премьер.

Мантуров добавил, что станкостроительная отрасль в России на протяжении последних лет активно развивается — в частности, по итогам 2024 года она в стоимостном выражении выросла на 40 % относительно показателей 2023 года.

#россия #экономика #промышленность #станкостроение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
31
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
11
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
8
Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
6
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
30
Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров
1
О первоначальном значении термина киберпанк на примере антологии “Зеркальные очки” (18+)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
3

Сейчас обсуждают

Евгений Патыков
17:10
от те правда а тваееей личноой работе- уничтожил саратовский авиазавод ( более 1 000 як 40 т более 200 як 42 . воронежский авиазавод . ульяновский казанский горьковский пачти не работают . + 3 моск...
Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
Bernigan
17:09
Это кстати доказательство того насколько амудешники опущенные, чтобы всем этим заниматься, и в частности самый попуск крыс хейтер, доказательство что и ники подделываете, и минусы ставите с кучи акков...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Evgeny Chezarin
17:09
Педалированный клоун, уже отчпокал пачку баб и сел за свою парашу 3050? Тебя изолировать надо от баб, не дай бох с таким олигофреном рядом находиться... Вообще от всех изолировать, иначе твой псих по ...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Windmark_
17:08
Фанатикам
G.SKILL выпустит комплекты DDR5-6800 и 6400 с низкой задержкой и профилями Intel XMP 3.0
Mostack
17:08
если от монитора/тв нет такого эффекта - значит банально говно лампы были. Принцип и свет совершенно одинаковый
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Mostack
17:06
Да нет там проблем с глазами, вот с корректностью цветов - да. И то решаемо. Люди полвека с люминесцентными просидели на работе и ничего. А там как раз ад в полный рост: и мерцание и спектр рваный - с...
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Родион Вестов
17:05
Купить старье и потом жаловаться что оно уже б/у). Никто не даст гарантии и ничего ты дома особо не проверишь. Даже выглядящая, на первый взгляд, хорошо железка под микроскопом, завтра может крякнутьс...
Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров
OgoGoLog
17:05
Фотонный сомелье, етить. Прекрати смотреть на включенные лампочки и купи увлажнитель воздуха и не будут глаза сохнуть.
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
Родион Вестов
16:59
Рыжий все скупает. Пойду на чердаке пороюсь, может тоже чего ему продам.
Трамп рассматривает покупку TikTok через новый Фонд благосостояния США
Родион Вестов
16:57
Что-то новое, но все это баловство. Пока не придумали революционные топливные элементы, будут вот такие шняги с пропеллерами все выпускать. Это такая же чушь, как робот-доставщик на колесах. Без будущ...
Российский летающий седан «ИФ 9» готовят к испытаниям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем