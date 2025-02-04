Пока что администрация Трампа на это не пошла. Но может.

На днях президент США Дональд Трамп подписал указ о введении торговых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Канадские и мексиканские товары получили 25-процентную пошлину, китайские, по причине их чудовищного засилья в американских магазинах, 10-процентную. В Евросоюзе вполне справедливо предположили, что следующими могут стать уже товары из Старого Света, тем более что Трамп заявляет об этом прямым текстом и регулярно нелестно отзывается о данном наднациональном объединении государств, поэтому пытаются вербально делать вид, будто могут противостоять торговой конфронтации с США.

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что готовы в случае введения Трампом пошлин на европейские товары ввести зеркальные меры в отношении американских товаров.

По словам Макрона, Европе нужно уважать себя и адекватно реагировать на «нападки» в торговой сфере. Что до Шольца, то он считает Евросоюз достаточно сильным, чтобы иметь возможность отвечать США на меры экономического воздействия.

Не берёмся судить, кто и в чём силён, но факт в следующем: Европа стремительно деиндустриализируется вследствие экономической конфронтации с Россией, и, как следствие, сейчас находится в экономическом и политическом кризисах. Сейчас Европе для полноты ощущений не хватает только проблем с американским рынком.