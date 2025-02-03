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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Франция удвоит свой оборонный бюджет — Макрон
Франция решила забыть, что такое жизнь в достатке.

Как уже не раз отмечалось, содержание вооружённых сил — это дело крайне затратное. Поэтому когда в 1991 году у Запада фактически исчез идеологический и военный соперник, но при этом по ошибке сохранился Североатлантический альянс, европейские страны ринулись в НАТО, чтобы не тратить свои и без того ограниченные ресурсы на содержание армий, а уютно пристроиться за пазухой у Соединённых Штатов, без которых НАТО, как мы уже убедились за последние три года, не значит ровным счётом ничего.

Новая администрация США такой подход не разделяет, и вот, первым исполнить требования администрации Дональда Трампа, по всей видимости, решила Франция во главе с президентом Эмманюэлем Макроном. Сегодня Макрон заявил, что Франция удвоит свой оборонный бюджет и запустит ряд крупных оборонных проектов.

Макрон призвал всех европейских партнёров поступить также. Чего президент Франции не стал упоминать, так это того, откуда Франция, не говоря уж про остальные — в основном крайне небогатые европейские страны — возьмут деньги на реализацию соответствующего плана. Восстановление промышленности и экипировка вооружённых сил — это процесс, занимающий даже не годы, а десятилетия. И это при условии, что на то есть ресурсы, средства и политическая воля. Ни того, ни другого, ни третьего в Европе нет и уже быть не может: совсем другие времена, совсем иная конфигурация мира, и совсем не то положение Старый Свет ныне занимает.

#политика #финансы #экономика #франция
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